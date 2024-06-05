Обманули граждан стран ЕС на миллионы гривен: на Закарпатье задержали членов мошеннического колцентра

При процессуальном руководстве Ужгородской Окружной и Закарпатской областной прокуратур прекращена противоправная деятельность колцентра, участники которого мошенническим путем завладели средствами граждан стран ЕС. Об этом сообщает пресс служба офиса Генерального прокурора, пишет УНН.

Задержан организатор-29-летний житель Кривого Рога, а также 18 участников, которые являются жителями Закарпатья. Им сообщено о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, участники организации в арендованном помещении создали кол центр, обустроили его компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и сформировали клиентскую базу.

"Работники" центра представлялись сотрудниками банков, вводили пострадавших в заблуждение и получали доступ к их счетам. После этого выводили средства на подконтрольных лиц и получали возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Сейчас установлено 17 пострадавших - граждан стран ЕС. Сумма нанесенного им ущерба составляет более 13 млн грн. в то же время проверяется информация о других лицах, пострадавших от мошеннических действий. По оперативным данным, общая сумма материального ущерба может составить около 1 млн долларов США.

Правоохранители провели около 40 санкционированных обысков на территории Ужгородского и Мукачевского районов на Закарпатье, а также в Днепропетровской области. Изъяли сотни единиц техники, банковские карты, черновые записи, 50 тыс. долларов США наличности и 12 автомобилей.

Сейчас организатору, соорганизатором и администратору колцентра избраны безальтернативные меры предосторожности - содержание под стражей. Ходатайство об аресте других подозреваемых находятся на рассмотрении в суде.

Будут судить организаторов колл-центра, которые похитили около 1 млн грн со счетов украинцев, проживающих за рубежом