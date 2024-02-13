Будут судить организаторов колл-центра, которые похитили около 1 млн грн со счетов украинцев, проживающих за рубежом

Завершено расследование в отношении организаторов мошеннического колл-центра, которые украли со счетов украинцев почти 1 млн грн. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, передает УНН.

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении руководителей организованной преступной группы, участники которой выманили у украинцев, живущих и работающих в Польше, около 1 млн гривен - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвинительный акт направлен в суд.

Выяснилось, что организаторами мошеннического колл-центра были известные криминальные воры из Днепра. В группу они привлекли 12 человек, среди которых был и местный правоохранитель, который помогал преступникам. Офис располагался в обычной квартире, которую оборудовали необходимой компьютерной техникой. Для "операторов" колл-центра создали методичку, в которой подробно было расписано, как работать с клиентами.

В ГБР рассказывают, что аферисты использовали номера телефонов польских операторов и IP-телефонию. Во время звонков они называли себя представителями польских банков и сообщали потерпевшим, что их банковская карта заблокирована. В ходе разговора работники коллцентра склоняли жертв к установке на телефоне специального приложения. Благодаря этому вирусному программному обеспечению злоумышленники получали дистанционный доступ к гаджетам и банковским счетам потерпевших.

А правоохранитель, который помогал преступникам избегать разоблачения, сообщал им о возможных спецоперациях по блокированию работы подобных мошеннических схем, давал советы по организации нелегального бизнеса. Через специальные базы данных правоохранитель также проверял сведения о потенциальных кандидатах на работу в офисе.

Напомним

В сентябре 2023 года ГБР во взаимодействии с Департаментом стратегических расследований Нацполиции разоблачили и блокировали работу мошенников. Во время следственных действий было изъято около 2 млн гривен наличных в разной валюте, автомобили, телефонную и компьютерную технику, банковские карты и сим-карты мобильных операторов. На все имущество наложен арест с целью возмещения нанесенного ущерба.

14 человек, среди которых организаторы сделки и экс-правоохранитель, обвиняются в создании, руководстве преступной организацией, а также участие в ней и мошенничестве. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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