Судитимуть організаторів колцентру, які викрали близько 1 млн грн з рахунків українців, що проживають за кордоном

Завершено розслідування щодо організаторів шахрайського колцентру, які вкрали з рахунків українців майже 1 млн грн. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, передає УНН.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно керівників організованої злочинної групи, учасники якої виманили в українців, які живуть і працюють у Польщі, близько 1 млн гривень - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувальний акт направлено до суду.

З'ясувалося, що організаторами шахрайського колцентру були відомі кримінальні злодії з Дніпра. До групи вони залучили 12 осіб, серед яких був і місцевий правоохоронець, який допомагав злочинцям. Офіс розташовувався у звичайній квартирі, яку обладнали необхідною комп’ютерною технікою. Для "операторів" колцентру створили методичку, в якій детально було розписано, як працювати з клієнтами.

У ДБР розповідають, що аферисти використовували номери телефонів польських операторів та IP-телефонію. Під час дзвінків вони називали себе представниками польських банків та повідомляли потерпілим, що їхня банківська картка заблокована. У ході розмови працівники колцентру схиляли жертв до встановлення на телефоні спеціального додатка. Завдяки цьому вірусному програмному забезпеченню зловмисники отримували дистанційний доступ до гаджетів та банківських рахунків потерпілих.

А правоохоронець, який допомагав злочинцям уникати викриття, повідомляв їм про можливі спецоперації із блокування роботи подібних шахрайських схем, давав поради з організації нелегального бізнесу. Через спеціальні бази даних правоохоронець також перевіряв відомості щодо потенційних кандидатів на роботу в офісі.

Нагадаємо

У вересні 2023 року ДБР у взаємодії з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрили та блокували роботу шахраїв. Під час слідчих дій було вилучено близько 2 млн гривень готівки в різній валюті, автівки, телефонну і комп’ютерну техніку, банківські картки та сім-карти мобільних операторів. На все майно накладено арешт з метою відшкодування завданих збитків.

14 осіб, серед яких організатори оборудки та експравоохоронець, обвинувачуються у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній та шахрайстві. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

В Україні викрили шахрайський колцентр, який очолював "ексміністр закордонних справ днр"