Каждый насчитывал около 250 "рабочих мест": в Днепре разоблачили еще одну сеть мошеннических колл-центров
Прокуроры Офиса Генпрокурора прекратили деятельность пяти мошеннических колл-центров в Днепре. Злоумышленники использовали SIM-карты ЕС для доступа к средствам потерпевших под видом работников банков.
Детали
По данным прокуроров, каждый из колл-центров насчитывал около 250 рабочих мест, оборудованных современной компьютерной техникой, гарнитурами и специализированным программным обеспечением для осуществления звонков и сокрытия реальных номеров.
Злоумышленники использовали SIM-карты операторов мобильной связи стран Евросоюза. Потерпевших вводили в заблуждение под видом работников банков и сервисных компаний, после чего получали доступ к их средствам.
В ходе обысков изъято более тысячи единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, большое количество SIM-карт иностранных операторов, а также другие носители информации и документы.
Добавим
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается круг всех причастных лиц и количество потерпевших.
