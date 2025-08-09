Каждый насчитывал около 250 "рабочих мест": в Днепре разоблачили еще одну сеть мошеннических колл-центров

$41.460.00
48.280.00
ukenru
9 августа, 06:10 • 27976 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 166322 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 97287 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 243155 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 232609 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 101372 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 145060 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 77790 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 55882 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 39065 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3м/с
38%
754мм
Популярные новости
Администрация Трампа усиливает давление на Гарвард из-за патентов и финансирования исследований9 августа, 04:10 • 15587 просмотра
Украина синхронизировала с США санкции этого года против рф: Зеленский ввел в действие решение СНБО9 августа, 07:36 • 31280 просмотра
В татарстане ввели режим "Ковер" из-за угрозы дронов: сообщают, что под ударом - завод по производству "шахедов"Video08:59 • 6748 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф неправильно понял путина - Bild09:42 • 19863 просмотра
Выход с Донбасса грозит потерей "пояса крепостей", который сдерживал рф 11 лет - ISW09:59 • 30340 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 243209 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 148665 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 232657 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 230327 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 164313 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Джей Ди Вэнс
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Харьковская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 230303 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 200726 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 211989 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 214662 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 201195 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Бильд
Тесла Модель Y
Financial Times

Каждый насчитывал около 250 "рабочих мест": в Днепре разоблачили еще одну сеть мошеннических колл-центров

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Прокуроры Офиса Генпрокурора прекратили деятельность пяти мошеннических колл-центров в Днепре. Злоумышленники использовали SIM-карты ЕС для доступа к средствам потерпевших под видом работников банков.

Каждый насчитывал около 250 "рабочих мест": в Днепре разоблачили еще одну сеть мошеннических колл-центров

Прокуроры Офиса Генерального прокурора прекратили деятельность сразу пяти мошеннических колл-центров на территории города Днепр, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным прокуроров, каждый из колл-центров насчитывал около 250 рабочих мест, оборудованных современной компьютерной техникой, гарнитурами и специализированным программным обеспечением для осуществления звонков и сокрытия реальных номеров.

Злоумышленники использовали SIM-карты операторов мобильной связи стран Евросоюза. Потерпевших вводили в заблуждение под видом работников банков и сервисных компаний, после чего получали доступ к их средствам.

Обманули граждан стран ЕС на миллионы гривен: на Закарпатье задержали членов мошеннического колцентра05.06.24, 17:02 • 26811 просмотров

В ходе обысков изъято более тысячи единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, большое количество SIM-карт иностранных операторов, а также другие носители информации и документы.

Добавим

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается круг всех причастных лиц и количество потерпевших.

Схема на 10 миллионов: дельцы через колл-центры заставляли пенсионеров покупать БАДы07.02.25, 12:49 • 20321 просмотр

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Днепр
Европейский Союз