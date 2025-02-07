Схема на 10 миллионов: дельцы через колл-центры заставляли пенсионеров покупать БАДы
Киев • УНН
Преступники заставляли пожилых людей покупать БАДы, представляясь госслужащими и медиками. Задержаны 9 человек, изъято $300 тысяч и обнаружена российская символика.
В Украине разоблачили мошеннические колл-центры, где пенсионеров заставляли покупать биологически активные добавки (БАДы), сообщили в Нацполиции и Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, злоумышленники присылали пожилым людям посылки с БАДами, которые те не заказывали, и требовали оплатить их по завышенной цене. Представлялись сотрудниками органов государственной власти или медицинскими работниками.
За день махинаторы отправляли более 100 посылок.
Как указывается, колл-центры организовали в нескольких областях жители Днепропетровской области в возрасте 24-29 лет. Среди работников "офисов" были несовершеннолетние.
Действуя под видом сотрудников государственной исполнительной службы, вымогатели запугивали потерпевших судом и конфискацией имущества.
Запуганные люди отдали злоумышленникам по меньшей мере 10 миллионов гривен.
Как сообщается, 13 участникам сообщили о подозрении по фактам создания и руководства преступной организацией, а также участия в ней и вымогательства (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189 УК Украины). Девять участников преступной организации задержали.
Проведено 56 обысков в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. Изъято сотни упаковок диетических добавок, деньги в разной валюте на более $300 тысяч, технику, автомобили и прочее. Кроме того, полицейские обнаружили у членов преступной организации российскую символику и печати с гербом рф.
Досудебное расследование продолжается по ч. ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.