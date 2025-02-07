Схема на 10 миллионов: дельцы через колл-центры заставляли пенсионеров покупать БАДы

ukenru
МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
09:05 • 52636 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

Эксклюзив
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
07:42 • 104256 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
07:23 • 102795 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 134168 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации
6 февраля, 15:28 • 136224 просмотра

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

Эксклюзив
Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
6 февраля, 12:08 • 138717 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
6 февраля, 11:48 • 136218 просмотра

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Эксклюзив
НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
6 февраля, 11:04 • 126367 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете
6 февраля, 09:26 • 119315 просмотра

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

Эксклюзив
Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов
6 февраля, 08:38 • 115694 просмотра

Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг атакует Сумщину: 285 взрывов и поврежденные дома в 12 громадах

Враг атакует Сумщину: 285 взрывов и поврежденные дома в 12 громадах

7 февраля, 01:56 • 103014 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе ракетного удара с юго-востока

Воздушные Силы предупреждают об угрозе ракетного удара с юго-востока

7 февраля, 04:14 • 107882 просмотра
За сутки ВСУ ликвидировали 1340 захватчиков - Генштаб

За сутки ВСУ ликвидировали 1340 захватчиков - Генштаб

7 февраля, 05:33 • 64489 просмотра
Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия

Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия

07:00 • 39167 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

07:12 • 102076 просмотра
публикации
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

11:29 • 1223 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 174014 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 186827 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 199579 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 203939 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

07:42 • 104253 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

07:12 • 102076 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 103307 просмотра
Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

6 февраля, 16:50 • 109006 просмотра
Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

6 февраля, 14:59 • 112897 просмотра
Актуальное
Схема на 10 миллионов: дельцы через колл-центры заставляли пенсионеров покупать БАДы

Схема на 10 миллионов: дельцы через колл-центры заставляли пенсионеров покупать БАДы

Киев  •  УНН

 • 4563 просмотра

Read in English

Преступники заставляли пожилых людей покупать БАДы, представляясь госслужащими и медиками. Задержаны 9 человек, изъято $300 тысяч и обнаружена российская символика.

В Украине разоблачили мошеннические колл-центры, где пенсионеров заставляли покупать биологически активные добавки (БАДы), сообщили в Нацполиции и Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, злоумышленники присылали пожилым людям посылки с БАДами, которые те не заказывали, и требовали оплатить их по завышенной цене. Представлялись сотрудниками органов государственной власти или медицинскими работниками.

За день махинаторы отправляли более 100 посылок. 

Как указывается, колл-центры организовали в нескольких областях жители Днепропетровской области в возрасте 24-29 лет. Среди работников "офисов" были несовершеннолетние.

Действуя под видом сотрудников государственной исполнительной службы, вымогатели запугивали потерпевших судом и конфискацией имущества.

Запуганные люди отдали злоумышленникам по меньшей мере 10 миллионов гривен.

Как сообщается, 13 участникам сообщили о подозрении по фактам создания и руководства преступной организацией, а также участия в ней и вымогательства (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189 УК Украины). Девять участников преступной организации задержали.

Проведено 56 обысков в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. Изъято сотни упаковок диетических добавок, деньги в разной валюте на более $300 тысяч, технику, автомобили и прочее. Кроме того, полицейские обнаружили у членов преступной организации российскую символику и печати с гербом рф.

Досудебное расследование продолжается по ч. ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
ukrainaУкраина
kievКиев
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы