Схема на 10 мільйонів: ділки через колцентри змушували пенсіонерів купувати БАДи

В Україні викрили шахрайські колцентри, де пенсіонерів змушували купувати біологічно активні добавки (БАДи), повідомили у Нацполіції та Офісі Генпрокурора у п'ятницю, пише УНН.

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За даними поліції, зловмисники надсилали літнім людям посилки з БАДами, які ті не замовляли, та вимагали оплатити їх за завищеною ціною. Представлялися працівниками органів державної влади чи медичними працівниками.

За день махінатори відправляли понад 100 посилок.

Як вказується, колцентри організували в кількох областях жителі Дніпропетровщини віком 24-29 років. Серед працівників "офісів" були неповнолітні.

Діючи під виглядом працівників державної виконавчої служби, вимагачі залякували потерпілих судом і конфіскацією майна.

Залякані люди віддали зловмисникам щонайменше 10 мільйонів гривень.

Як повідомляється, 13 учасникам повідомили про підозру за фактами створення та керівництва злочинною організацією, а також участі у ній та вимагання (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України). Дев’ятьох учасників злочинної організації затримали.

Проведено 56 обшуків у Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Київській областях. Вилучено сотні упаковок дієтичних добавок, гроші в різній валюті на понад $300 тисяч, техніку, автомобілі та інше. Окрім того, поліцейські виявили у членів злочинної організації російську символіку та печатки з гербом рф.

Досудове розслідування триває за ч. ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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