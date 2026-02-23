В Днепре мошенники зарабатывали на обмане граждан ЕС с криптой через колл-центры, у них нашли элитные авто и миллионы в валюте - Генпрокурор

Международная следственная группа в рамках масштабной спецоперации разоблачила сеть мошеннических колл-центров в Днепре, где обманывали граждан ЕС на "криптоинвестировании", правоохранители провели более 30 обысков, среди изъятого - элитные автомобили и миллионы в разной валюте, задержаны 11 подозреваемых, сообщил в понедельник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры совместно с правоохранительными органами Латвии и Литвы проведена масштабная спецоперация "VENI, VIDI, VICI". В рамках международной совместной следственной группы при координации Евроюста ликвидирована сеть мошеннических колл-центров, действовавших в Днепре. Участники преступной организации, в состав которой входили 11 местных жителей, обманывали граждан государств-членов ЕС по схеме двойного обмана - сообщил Кравченко.

По данным Генпрокурора, первым этапом было псевдоинвестирование.

"Операторы звонили гражданам стран ЕС и предлагали "выгодные инвестиции" в криптовалюту, используя популярные платформы. Через удаленный доступ к гаджетам потерпевших им помогали открывать криптокошельки, создавали иллюзию роста прибыли в фиктивных приложениях и иногда даже возвращали небольшие суммы, чтобы убедить внести больше. Как только человек пытался вывести все средства − связь обрывалась", - рассказал Кравченко.

По его словам, "этап второй − "возврат активов"".

"Тем же потерпевшим через мессенджеры предлагали "помощь юристов" в возврате утраченного. Используя вымышленные имена, присылали сгенерированные документы и видео и выманивали средства повторно под видом "комиссий" или "страховых взносов". Полученные деньги конвертировали в криптовалюту, выводили через сеть подконтрольных лиц и распределяли между участниками", - сообщил Генпрокурор.

В настоящее время установлено 9 потерпевших граждан Латвии и Литвы. Сумма нанесенного им ущерба превышает 8 млн грн. В ходе спецоперации проведено более 30 обысков - указал Кравченко.

По словам Генпрокурора, "изъята компьютерная техника (в том числе 41 мобильный телефон, 46 ноутбуков и 4 планшета), серверное оборудование, электронные носители информации, документация, криптовалютные кошельки, банковские карты, оружие травматического действия, элитные автомобили и денежные средства в различных валютах на сумму более 21 млн грн".

"Все участники преступной организации", по его данным, "задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины". Им сообщено о подозрении по фактам совершения мошенничества в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, создания и руководства преступной организацией, а также участия в ней (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины).

"В настоящее время 10 подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, одному − по состоянию здоровья − круглосуточный домашний арест", - сообщил Генпрокурор.

По его словам, следствие продолжается. Правоохранители продолжают анализ массива изъятых электронных доказательств, устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности и всех причастных лиц.

"Для современных преступлений не существует границ, но и наш ответ на них становится глобальным. Цифровой след неизбежно ведет к ответственности. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

