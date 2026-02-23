$43.270.01
07:26 • 11994 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24 • 19421 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 27599 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 48453 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 44587 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 47411 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 44463 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 50224 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 55566 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 44032 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
В Днепре мошенники зарабатывали на обмане граждан ЕС с криптой через колл-центры, у них нашли элитные авто и миллионы в валюте - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Международная следственная группа разоблачила сеть мошеннических колл-центров в Днепре, обманывавших граждан ЕС на криптоинвестировании. Изъяты элитные авто и миллионы в разной валюте, задержаны 11 человек.

В Днепре мошенники зарабатывали на обмане граждан ЕС с криптой через колл-центры, у них нашли элитные авто и миллионы в валюте - Генпрокурор

Международная следственная группа в рамках масштабной спецоперации разоблачила сеть мошеннических колл-центров в Днепре, где обманывали граждан ЕС на "криптоинвестировании", правоохранители провели более 30 обысков, среди изъятого - элитные автомобили и миллионы в разной валюте, задержаны 11 подозреваемых, сообщил в понедельник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры совместно с правоохранительными органами Латвии и Литвы проведена масштабная спецоперация "VENI, VIDI, VICI". В рамках международной совместной следственной группы при координации Евроюста ликвидирована сеть мошеннических колл-центров, действовавших в Днепре. Участники преступной организации, в состав которой входили 11 местных жителей, обманывали граждан государств-членов ЕС по схеме двойного обмана

- сообщил Кравченко.

По данным Генпрокурора, первым этапом было псевдоинвестирование.

"Операторы звонили гражданам стран ЕС и предлагали "выгодные инвестиции" в криптовалюту, используя популярные платформы. Через удаленный доступ к гаджетам потерпевших им помогали открывать криптокошельки, создавали иллюзию роста прибыли в фиктивных приложениях и иногда даже возвращали небольшие суммы, чтобы убедить внести больше. Как только человек пытался вывести все средства − связь обрывалась", - рассказал Кравченко.

По его словам, "этап второй − "возврат активов"".

"Тем же потерпевшим через мессенджеры предлагали "помощь юристов" в возврате утраченного. Используя вымышленные имена, присылали сгенерированные документы и видео и выманивали средства повторно под видом "комиссий" или "страховых взносов". Полученные деньги конвертировали в криптовалюту, выводили через сеть подконтрольных лиц и распределяли между участниками", - сообщил Генпрокурор.

В настоящее время установлено 9 потерпевших граждан Латвии и Литвы. Сумма нанесенного им ущерба превышает 8 млн грн. В ходе спецоперации проведено более 30 обысков

- указал Кравченко.

По словам Генпрокурора, "изъята компьютерная техника (в том числе 41 мобильный телефон, 46 ноутбуков и 4 планшета), серверное оборудование, электронные носители информации, документация, криптовалютные кошельки, банковские карты, оружие травматического действия, элитные автомобили и денежные средства в различных валютах на сумму более 21 млн грн".

"Все участники преступной организации", по его данным, "задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины". Им сообщено о подозрении по фактам совершения мошенничества в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, создания и руководства преступной организацией, а также участия в ней (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины).

"В настоящее время 10 подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, одному − по состоянию здоровья − круглосуточный домашний арест", - сообщил Генпрокурор.

По его словам, следствие продолжается. Правоохранители продолжают анализ массива изъятых электронных доказательств, устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности и всех причастных лиц.

"Для современных преступлений не существует границ, но и наш ответ на них становится глобальным. Цифровой след неизбежно ведет к ответственности. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

Каждый насчитывал около 250 "рабочих мест": в Днепре разоблачили еще одну сеть мошеннических колл-центров09.08.25, 16:18 • 5604 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧПНовости Мира
Техника
Обыск
Банковская карта
Европол
Руслан Кравченко
Днепр (город)
Латвия
Литва