Мошенники обманывали граждан ЕС в схеме на €300 тыс. через колл-центр с "дропами", их разоблачили в рамках международной кибероперации - Генпрокурор

В рамках международной кибероперации "Scammer" Украина и Латвия разоблачили участников мошеннической схемы на 300 тыс. евро с обманом граждан ЕС с привлечением колл-центра и "дропов", сообщил в среду Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Международная кибероперация "Scammer": Украина и Латвия разоблачили участников мошеннической схемы на 300 тыс. евро. В рамках совместной следственной группы (JIT) Украины и Латвии во время международной кибероперации "Scammer", проходящей при поддержке Европола и Евроюста, разоблачены двое украинцев, причастных к работе мошеннического колл-центра. - написал Кравченко.

По данным Генпрокурора, "злоумышленники звонили гражданам ЕС, представляясь сотрудниками полиции или банков, и убеждали их вкладывать средства в якобы выгодные инвестиции". "После этого получали удаленный доступ к онлайн-банкингу потерпевших и переводили деньги на счета подставных лиц", сообщил он.

"В настоящее время установлено не менее 20 потерпевших граждан Латвии. Сумма ущерба превышает 300 тысяч евро", - отметил Кравченко.

Как сообщил Генпрокурор, участники схемы – 25-летняя женщина и 24-летний мужчина. "Они подыскивали так называемых "дропов", открывали на их имена счета в европейских банках и организовывали снятие и распределение наличных", - указал он.

Во время обысков на территории Украины с участием латвийских правоохранителей, по его словам, участники группы разоблачены по месту жительства.

"Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 195 УК Латвии (легализация средств, полученных преступным путем)", - сообщил Кравченко.

"Следствие продолжается. Устанавливаются другие причастные лица. Работаем дальше", - подчеркнул Генпрокурор.

