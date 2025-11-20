Болгарія зупинила масштабну торгівлю культурними цінностями: арештовано 35 осіб – Reuters

Болгарські правоохоронці затримали 35 осіб, підозрюваних у міжнародній торгівлі культурними цінностями та антикварною зброєю, повідомило інформаційне агентство BTA. Операція охопила кілька країн Європи та США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ми провели 131 обшук. Протягом 24 годин було затримано 35 осіб, ми знайшли тисячі культурних цінностей, і їх кількість продовжує зростати, а також понад 50 одиниць антикварної вогнепальної зброї – заявив начальник ГУБОЗ Боян Раєв.

За його словами, рейди проходили під керівництвом Болгарії у тісній співпраці з Європолом та Євроюстом, під час яких було вилучено автомобілі, сейфи та інші предмети.

Заступник міського прокурора Софії Ангел Канєв повідомив, що злочинна мережа діяла понад 16 років у Західній Європі, на Балканах, у США та інших країнах.

Наразі у справі про відмивання грошей виявлено понад мільярд доларів – додав він.

Розслідування розпочалося після обшуку будинків у Болгарії у 2020 році, коли поліція вилучила близько 7000 артефактів, що мають неоціненну історичну та грошову цінність, повідомляє Європол.

