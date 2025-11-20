$42.090.00
21:45
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20:30
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
17:57
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
20 листопада, 15:30
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
20 листопада, 13:38
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
20 листопада, 13:09
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
20 листопада, 12:48
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
20 листопада, 12:24
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
Болгарія зупинила масштабну торгівлю культурними цінностями: арештовано 35 осіб – Reuters

Київ • УНН

 • 990 перегляди

Правоохоронці в Болгарії затримали 35 осіб, підозрюваних у міжнародній торгівлі культурними цінностями та антикварною зброєю. Злочинна мережа діяла понад 16 років, відмивши понад мільярд доларів.

Болгарія зупинила масштабну торгівлю культурними цінностями: арештовано 35 осіб – Reuters

Болгарські правоохоронці затримали 35 осіб, підозрюваних у міжнародній торгівлі культурними цінностями та антикварною зброєю, повідомило інформаційне агентство BTA. Операція охопила кілька країн Європи та США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ми провели 131 обшук. Протягом 24 годин було затримано 35 осіб, ми знайшли тисячі культурних цінностей, і їх кількість продовжує зростати, а також понад 50 одиниць антикварної вогнепальної зброї 

– заявив начальник ГУБОЗ Боян Раєв. 

За його словами, рейди проходили під керівництвом Болгарії у тісній співпраці з Європолом та Євроюстом, під час яких було вилучено автомобілі, сейфи та інші предмети.

Британія призупинила санкції проти Лукойлу заради роботи НПЗ у Болгарії 15.11.25, 04:28 • 4368 переглядiв

Заступник міського прокурора Софії Ангел Канєв повідомив, що злочинна мережа діяла понад 16 років у Західній Європі, на Балканах, у США та інших країнах. 

Наразі у справі про відмивання грошей виявлено понад мільярд доларів 

– додав він.

Розслідування розпочалося після обшуку будинків у Болгарії у 2020 році, коли поліція вилучила близько 7000 артефактів, що мають неоціненну історичну та грошову цінність, повідомляє Європол.

У Болгарії парламент скасував президентське вето на взяття під контроль НПЗ "лукойлу"13.11.25, 15:36 • 3418 переглядiв

Степан Гафтко

