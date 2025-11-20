Болгария остановила масштабную торговлю культурными ценностями: арестовано 35 человек – Reuters

Болгарские правоохранители задержали 35 человек, подозреваемых в международной торговле культурными ценностями и антикварным оружием, сообщило информационное агентство BTA. Операция охватила несколько стран Европы и США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Мы провели 131 обыск. В течение 24 часов было задержано 35 человек, мы нашли тысячи культурных ценностей, и их количество продолжает расти, а также более 50 единиц антикварного огнестрельного оружия – заявил начальник ГУБОП Боян Раев.

По его словам, рейды проходили под руководством Болгарии в тесном сотрудничестве с Европолом и Евроюстом, в ходе которых были изъяты автомобили, сейфы и другие предметы.

Заместитель городского прокурора Софии Ангел Канев сообщил, что преступная сеть действовала более 16 лет в Западной Европе, на Балканах, в США и других странах.

Сейчас по делу об отмывании денег выявлено более миллиарда долларов – добавил он.

Расследование началось после обыска домов в Болгарии в 2020 году, когда полиция изъяла около 7000 артефактов, имеющих неоценимую историческую и денежную ценность, сообщает Европол.

