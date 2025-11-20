$42.150.06
Болгария остановила масштабную торговлю культурными ценностями: арестовано 35 человек – Reuters

Киев • УНН

 • 3366 просмотра

Правоохранители в Болгарии задержали 35 человек, подозреваемых в международной торговле культурными ценностями и антикварным оружием. Преступная сеть действовала более 16 лет, отмыв более миллиарда долларов.

Болгария остановила масштабную торговлю культурными ценностями: арестовано 35 человек – Reuters

Болгарские правоохранители задержали 35 человек, подозреваемых в международной торговле культурными ценностями и антикварным оружием, сообщило информационное агентство BTA. Операция охватила несколько стран Европы и США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Мы провели 131 обыск. В течение 24 часов было задержано 35 человек, мы нашли тысячи культурных ценностей, и их количество продолжает расти, а также более 50 единиц антикварного огнестрельного оружия 

– заявил начальник ГУБОП Боян Раев. 

По его словам, рейды проходили под руководством Болгарии в тесном сотрудничестве с Европолом и Евроюстом, в ходе которых были изъяты автомобили, сейфы и другие предметы.

Британия приостановила санкции против Лукойла ради работы НПЗ в Болгарии15.11.25, 04:28 • 4407 просмотров

Заместитель городского прокурора Софии Ангел Канев сообщил, что преступная сеть действовала более 16 лет в Западной Европе, на Балканах, в США и других странах. 

Сейчас по делу об отмывании денег выявлено более миллиарда долларов 

– добавил он.

Расследование началось после обыска домов в Болгарии в 2020 году, когда полиция изъяла около 7000 артефактов, имеющих неоценимую историческую и денежную ценность, сообщает Европол.

В Болгарии парламент отменил президентское вето на взятие под контроль НПЗ "лукойла"13.11.25, 15:36 • 3423 просмотра

Степан Гафтко

