Болгария остановила масштабную торговлю культурными ценностями: арестовано 35 человек – Reuters
Киев • УНН
Правоохранители в Болгарии задержали 35 человек, подозреваемых в международной торговле культурными ценностями и антикварным оружием. Преступная сеть действовала более 16 лет, отмыв более миллиарда долларов.
Болгарские правоохранители задержали 35 человек, подозреваемых в международной торговле культурными ценностями и антикварным оружием, сообщило информационное агентство BTA. Операция охватила несколько стран Европы и США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Мы провели 131 обыск. В течение 24 часов было задержано 35 человек, мы нашли тысячи культурных ценностей, и их количество продолжает расти, а также более 50 единиц антикварного огнестрельного оружия
По его словам, рейды проходили под руководством Болгарии в тесном сотрудничестве с Европолом и Евроюстом, в ходе которых были изъяты автомобили, сейфы и другие предметы.
Заместитель городского прокурора Софии Ангел Канев сообщил, что преступная сеть действовала более 16 лет в Западной Европе, на Балканах, в США и других странах.
Сейчас по делу об отмывании денег выявлено более миллиарда долларов
Расследование началось после обыска домов в Болгарии в 2020 году, когда полиция изъяла около 7000 артефактов, имеющих неоценимую историческую и денежную ценность, сообщает Европол.
