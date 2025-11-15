$42.060.03
Британия приостановила санкции против Лукойла ради работы НПЗ в Болгарии

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Великобритания временно приостановила санкции против российской компании "Лукойл" для Болгарии, чтобы обеспечить бесперебойную работу нефтеперерабатывающего завода в Бургасе. Болгария также обратилась к США с просьбой ослабить американские санкции против компании.

Британия приостановила санкции против Лукойла ради работы НПЗ в Болгарии

В пятницу, 14 ноября, Великобритания приостановила действие санкций против российской компании "Лукойл" для Болгарии, чтобы обеспечить бесперебойную работу нефтеперерабатывающего завода в Бургасе. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Управление по контролю за финансовыми санкциями Великобритании выдало разрешения двум болгарским дочерним компаниям "Лукойла", которые занимаются сбытом топлива и управляют единственным НПЗ страны. Эти разрешения позволяют предприятиям и банкам проводить финансовые операции с ними и их структурами до 14 февраля 2026 года.

"Лукойл" теряет $10 млрд: санкции США парализовали компанию за рубежом – FT12.11.25, 20:48 • 4453 просмотра

Решение Лондона было принято после того, как болгарское правительство назначило специального администратора, который взял под контроль местные активы "Лукойла".

Как сообщает Reuters, Болгария также обратилась к США с просьбой временно ослабить американские санкции против компании.

Санкции США против России

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки во вторник, 22 октября, официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

В среду, 23 октября, Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

Позже Дональд Трамп отреагировал на заявление Владимира Путина о якобы невосприимчивости России к американским санкциям. Президент США иронично отметил, что рад слышать об "уверенности" диктатора, но предпочитает увидеть, как РФ справится с ограничениями.

Напомним

Российская компания "Лукойл" сообщила правительству Ирака о форс-мажоре на месторождении Западная Курна-2 из-за санкций США и Великобритании. Ирак приостановил все выплаты "Лукойлу", что может привести к прекращению добычи на месторождении.

В Болгарии парламент отменил президентское вето на взятие под контроль НПЗ "лукойла"13.11.25, 14:36 • 3120 просмотров

Вита Зеленецкая

