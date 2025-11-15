Британия приостановила санкции против Лукойла ради работы НПЗ в Болгарии
Великобритания временно приостановила санкции против российской компании "Лукойл" для Болгарии, чтобы обеспечить бесперебойную работу нефтеперерабатывающего завода в Бургасе. Болгария также обратилась к США с просьбой ослабить американские санкции против компании.
В пятницу, 14 ноября, Великобритания приостановила действие санкций против российской компании "Лукойл" для Болгарии, чтобы обеспечить бесперебойную работу нефтеперерабатывающего завода в Бургасе. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Управление по контролю за финансовыми санкциями Великобритании выдало разрешения двум болгарским дочерним компаниям "Лукойла", которые занимаются сбытом топлива и управляют единственным НПЗ страны. Эти разрешения позволяют предприятиям и банкам проводить финансовые операции с ними и их структурами до 14 февраля 2026 года.
Решение Лондона было принято после того, как болгарское правительство назначило специального администратора, который взял под контроль местные активы "Лукойла".
Как сообщает Reuters, Болгария также обратилась к США с просьбой временно ослабить американские санкции против компании.
Санкции США против России
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки во вторник, 22 октября, официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.
В среду, 23 октября, Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.
Позже Дональд Трамп отреагировал на заявление Владимира Путина о якобы невосприимчивости России к американским санкциям. Президент США иронично отметил, что рад слышать об "уверенности" диктатора, но предпочитает увидеть, как РФ справится с ограничениями.
Напомним
Российская компания "Лукойл" сообщила правительству Ирака о форс-мажоре на месторождении Западная Курна-2 из-за санкций США и Великобритании. Ирак приостановил все выплаты "Лукойлу", что может привести к прекращению добычи на месторождении.
