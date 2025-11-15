Британія призупинила санкції проти Лукойлу заради роботи НПЗ у Болгарії
Київ • УНН
Велика Британія тимчасово призупинила санкції проти російської компанії "Лукойл" для Болгарії, щоб забезпечити безперебійну роботу нафтопереробного заводу в Бургасі. Болгарія також звернулася до США з проханням послабити американські санкції проти компанії.
У пʼятницю, 14 листопада Велика Британія призупинила дію санкцій проти російської компанії "Лукойл" для Болгарії, аби забезпечити безперебійну роботу нафтопереробного заводу в Бургасі. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
Деталі
Управління з контролю за фінансовими санкціями Великої Британії видало дозволи двом болгарським дочірнім компаніям "Лукойлу", які займаються збутом пального та керують єдиним НПЗ країни. Ці дозволи дозволяють підприємствам та банкам проводити фінансові операції з ними та їхніми структурами до 14 лютого 2026 року.
Рішення Лондона ухвалили після того, як болгарський уряд призначив спеціального адміністратора, який взяв під контроль місцеві активи "Лукойлу".
Як повідомляє Reuters, Болгарія також звернулася до США з проханням тимчасово послабити американські санкції проти компанії.
Санкції США проти росії
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у вівторок, 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.
У середу, 23 жовтня. володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.
Пізніше Дональд Трамп відреагував на заяву володимира путіна про нібито несприйнятливість росії до американських санкцій. Президент США іронічно зазначив, що радий чути про "впевненість" диктатора, але воліє побачити, як рф впорається з обмеженнями.
Нагадаємо
російська компанія "лукойл" повідомила уряд Іраку про форс-мажор на родовищі Західна Курна-2 через санкції США та Великої Британії. Ірак призупинив усі виплати "лукойлу", що може призвести до припинення видобутку на родовищі.
