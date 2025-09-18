Фіксація воєнних злочинів через застосунок eyeWitness to Atrocities: зібрано понад 55 тис. світлин

У застосунку eyeWitness to Atrocities зібрано вже понад 55 тис. світлин, які відображають наслідки воєнних злочинів, вчинених росіянами проти України. Про це повідомив начальник відділу взаємодії з міжурядовими, державними та неурядовими організаціями управління організаційно-методичного та аналітичного забезпечення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту ОГП Олександр Зюзь під час брифінгу, передає УНН.

Експерти визначають, що війна росії проти України є однією з найбільш задукоментованих. Водночас масштаби цієї війни настільки значущі, настільки значущі порушення прав цивільних осіб й порушення правил ведення війни, що ще залишається величезна кількість випадків, яка підлягає документуванню, та яка підлягає подальшій оцінці, як судом, так й суспільством - сказав Зюзь.

Він розповів, що у 2015 році Міжнародна асоціація юристів (IBA) винайшла застосунок eyeWitness to Atrocities, а у 2017 році вже запустила для роботи в Україні.

Основна мета цього застосунку - це створення аудіовізуальних матеріалів з якими можна було б працювати в правовій площині.

Основна відмінність від звичайного фото полягає в тому, що фото, відео матеріали створені за допомогою застосунку eyeWitnes є автентичними, їх неможливо підробити технічно, вони створюють метадані, які вказують точне місце, де були зроблені ці світлини, геолокацію та хронолокацію. Тобто, де створений знімок й коли саме. Багато цивільних стають свідками воєнних злочинів. Люди знімають на власні телефони такі матеріали, ми їх бачимо у ЗМІ, соціальних мережах - розповів Зюзь.

Він зазначив, що завдяки застосунку eyeWitness to Atrocities людина, яка стала свідком воєнного злочину може це зняти не просто зняти для соцмереж, а зробити це таким чином, щоб ця світлина була надалі юридично значимою.

Я знаю, що наразі в базі вже понад 55 тис. світлин з різних куточків України, які відображають наслідки воєнних злочинів вчинених росіянами проти України. Це вагомий внесок. Я знаю, що наші правоохоронні органи мають доступ та запит до таких матеріалів. Також такі органи, як Міжнародний кримінальний суд, Європол постійно мають запит на такі матеріали для того, щоб складати свої профайли та вести свої провадження відносно вчинених воєнних злочинів в Україні - розповів Зюзь.

Доповнення

Генеральний Прокурор Руслан Кравченко повідомляв, що в Україні було зафіксовано вже понад 178 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами від початку повномасштабного вторгнення.

Україна та ООН погодилися посилити спільну діяльність. Основна увага співпраці приділяється розслідуванню міжнародних злочинів і забезпеченню притягнення винних до відповідальності.