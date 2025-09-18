Фиксация военных преступлений через приложение eyeWitness to Atrocities: собрано более 55 тыс. фотографий

В приложении eyeWitness to Atrocities собрано уже более 55 тыс. фотографий, отражающих последствия военных преступлений, совершенных россиянами против Украины. Об этом сообщил начальник отдела взаимодействия с межправительственными, государственными и неправительственными организациями управления организационно-методического и аналитического обеспечения Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта ОГП Александр Зюзь во время брифинга, передает УНН.

Эксперты определяют, что война россии против Украины является одной из наиболее задокументированных. В то же время масштабы этой войны настолько значительны, настолько значительны нарушения прав гражданских лиц и нарушения правил ведения войны, что еще остается огромное количество случаев, подлежащих документированию, и подлежащих дальнейшей оценке, как судом, так и обществом - сказал Зюзь.

Он рассказал, что в 2015 году Международная ассоциация юристов (IBA) изобрела приложение eyeWitness to Atrocities, а в 2017 году уже запустила для работы в Украине.

Основная цель этого приложения - это создание аудиовизуальных материалов, с которыми можно было бы работать в правовой плоскости.

Основное отличие от обычного фото заключается в том, что фото, видео материалы, созданные с помощью приложения eyeWitness, являются аутентичными, их невозможно подделать технически, они создают метаданные, которые указывают точное место, где были сделаны эти фотографии, геолокацию и хронолокацию. То есть, где создан снимок и когда именно. Многие гражданские становятся свидетелями военных преступлений. Люди снимают на собственные телефоны такие материалы, мы их видим в СМИ, социальных сетях - рассказал Зюзь.

Он отметил, что благодаря приложению eyeWitness to Atrocities человек, ставший свидетелем военного преступления, может это снять не просто для соцсетей, а сделать это таким образом, чтобы эта фотография была в дальнейшем юридически значимой.

Я знаю, что сейчас в базе уже более 55 тыс. фотографий из разных уголков Украины, которые отражают последствия военных преступлений, совершенных россиянами против Украины. Это весомый вклад. Я знаю, что наши правоохранительные органы имеют доступ и запрос к таким материалам. Также такие органы, как Международный уголовный суд, Европол постоянно имеют запрос на такие материалы для того, чтобы составлять свои профайлы и вести свои производства относительно совершенных военных преступлений в Украине - рассказал Зюзь.

Генеральный Прокурор Руслан Кравченко сообщал, что в Украине было зафиксировано уже более 178 тысяч военных преступлений, совершенных российскими войсками с начала полномасштабного вторжения.

Украина и ООН согласились усилить совместную деятельность. Основное внимание сотрудничества уделяется расследованию международных преступлений и обеспечению привлечения виновных к ответственности.