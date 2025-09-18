$41.190.02
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 13354 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 10710 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 11145 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 19259 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 13555 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 40464 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
17 сентября, 17:46 • 42366 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32825 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 31629 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
WhatsApp

Фиксация военных преступлений через приложение eyeWitness to Atrocities: собрано более 55 тыс. фотографий

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Приложение eyeWitness to Atrocities, запущенное Международной ассоциацией юристов в 2017 году, собрало более 55 тысяч фотографий военных преступлений россиян против Украины. Эти материалы являются аутентичными и юридически значимыми, используются правоохранительными органами и Международным уголовным судом.

Фиксация военных преступлений через приложение eyeWitness to Atrocities: собрано более 55 тыс. фотографий

В приложении eyeWitness to Atrocities собрано уже более 55 тыс. фотографий, отражающих последствия военных преступлений, совершенных россиянами против Украины. Об этом сообщил начальник отдела взаимодействия с межправительственными, государственными и неправительственными организациями управления организационно-методического и аналитического обеспечения Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта ОГП Александр Зюзь во время брифинга, передает УНН.

Эксперты определяют, что война россии против Украины является одной из наиболее задокументированных. В то же время масштабы этой войны настолько значительны, настолько значительны нарушения прав гражданских лиц и нарушения правил ведения войны, что еще остается огромное количество случаев, подлежащих документированию, и подлежащих дальнейшей оценке, как судом, так и обществом 

- сказал Зюзь.

Он рассказал, что в 2015 году Международная ассоциация юристов (IBA) изобрела приложение eyeWitness to Atrocities, а в 2017 году уже запустила для работы в Украине.

Основная цель этого приложения -  это создание аудиовизуальных материалов, с которыми можно было бы работать в правовой плоскости.

Основное отличие от обычного фото заключается в том, что фото, видео материалы, созданные с помощью приложения eyeWitness, являются аутентичными, их невозможно подделать технически, они создают метаданные, которые указывают точное место, где были сделаны эти фотографии, геолокацию и хронолокацию. То есть, где создан снимок и когда именно. Многие гражданские становятся свидетелями военных преступлений. Люди снимают на собственные телефоны такие материалы, мы их видим в СМИ, социальных сетях 

- рассказал Зюзь.

Он отметил, что благодаря приложению eyeWitness to Atrocities человек, ставший свидетелем военного преступления, может это снять не просто для соцсетей, а сделать это таким образом, чтобы эта фотография была в дальнейшем юридически значимой.

Я знаю, что сейчас в базе уже более 55 тыс. фотографий из разных уголков Украины, которые отражают последствия военных преступлений, совершенных россиянами против Украины. Это весомый вклад. Я знаю, что наши правоохранительные органы имеют доступ и запрос к таким материалам. Также такие органы, как Международный уголовный суд, Европол постоянно имеют запрос на такие материалы для того, чтобы составлять свои профайлы и вести свои производства относительно совершенных военных преступлений в Украине 

- рассказал Зюзь.

Дополнение

Генеральный Прокурор Руслан Кравченко сообщал, что в Украине было зафиксировано уже более 178 тысяч военных преступлений, совершенных российскими войсками с начала полномасштабного вторжения.

Украина и ООН согласились усилить совместную деятельность. Основное внимание сотрудничества уделяется расследованию международных преступлений и обеспечению привлечения виновных к ответственности.

Анна Мурашко

Война в Украине
Европол
Руслан Кравченко
Организация Объединенных Наций
Украина