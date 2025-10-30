$42.080.01
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Спецоперація "Месники ІІ": Молдова і Україна затримали вербувальників до російської пвк "вагнер"

Київ • УНН

 • 1128 перегляди

Молдовські і українські правоохоронці затримали групу вербувальників до російської приватної військової компанії: ними виявились громадяни України і Молдови, які брали участь у бойових діях на боці росіян.

Спецоперація "Месники ІІ": Молдова і Україна затримали вербувальників до російської пвк "вагнер"

Правоохоронні органи України і Республіки Молдова за координації Європолу викрили злочинну групу, яка займалась вербуванням людей у російську приватну військову компанію "вагнер". Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Дана міжнародна спецоперація має назву "Месники ІІ": в ній взяли участь співробітники Головного слідчого управління, Департаменту стратегічних розслідувань та карного розшуку Національної поліції України, а також підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та кримінальних переслідувань Національного інспекторату розслідувань Головного інспекторату поліції МВС Республіки Молдова - за координації ГУР МО України, Європолу та його проєкту AP CIC.

Спецоперація відбулась за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України спільно з Прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами Республіки Молдова.

Спільними зусиллями українських і молдовських правоохоронців вдалось ідентифікувати 11 громадян України, які у 2022–2024 роках приєдналися до пвк "вагнер". Також були ідентифіковані громадяни Молдови, які також приєднались до російської пвк.

Правоохоронці після затримання підозрюваних виявили і вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші носії інформації, які містять докази вербування, умов проходження служби у пвк "вагнер" та підтверджують участь у бойових діях проти України на боці російських окупаційних війск.

Затриманим громадянам України повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), одному громадянину Молдови повідомили про підозру у найманстві (ч. 4 ст. 447 КК України), а ще 15 громадянам Молдови - за участь у збройних конфліктах у складі ПВК (п. 1 ст. 141 КК Республіки Молдова).

Всім затриманим загрожує тривалий термін ув’язнення, аж до пожиттєвого позбавлення волі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Молдова відкладає аккредитацію російського посла в Кишиневі через поведінку, "яка не відповідає дипломатичним нормам".

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НПНовини Світу
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Європол
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна
Молдова