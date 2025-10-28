Молдова відкладає акредитацію посла росії через його неналежну поведінку
Київ • УНН
Молдова затримує акредитацію російського посла в Кишиневі через його поведінку, яка не відповідає дипломатичним нормам. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що посол поводиться так, ніби вже акредитований, але його дії не завжди відповідають дипломатичним звичаям.
Тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що затримка з акредитацією російського посла у Кишеневі пов'язана з "поведінкою, яка не відповідає дипломатичним нормам". Про це повідомляє Realitatea, пише УНН.
Це посол (рф – ред.) узгоджений, але не акредитований. Існує певна невизначеність, пов'язана із його статусом. Він поводиться так, ніби вже акредитований, але водночас необхідно враховувати дипломатичні звичаї та практику, а окремі його дії не завжди відповідають цим нормам. Посол, який не подав вірчі грамоти главі держави, має обмежені повноваження
Він також додав, що "двосторонні відносини між Молдовою та росією безпосередньо залишили слід через російську агресію проти дружньої сусідньої держави — України".
"Як керівник дипломатії Республіки Молдова, я бажаю, щоб у нас були добрі стосунки з усіма країнами, але ми не можемо залишатися байдужими, коли відбуваються такі жахіття поруч із нами, які безпосередньо нас торкаються. Сподіваємося, що мир незабаром повернеться до нашого регіону і що рф повернеться до виконання своїх міжнародних зобов'язань, включаючи Статут ООН, дотримуючись міжнародного права. А доти нам потрібно пристосовуватися до нинішніх реалій", - заявив Попшой.
