Молдова відкладає акредитацію посла росії через його неналежну поведінку

$42.070.07
48.970.21
ukenru
16:50 • 1750 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36 • 6686 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 15975 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 31913 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 24376 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 23040 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 19606 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 16319 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 40856 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31456 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
77%
743мм
Популярнi новини
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto28 жовтня, 07:51 • 15496 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 31502 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 28404 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo28 жовтня, 10:32 • 13821 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 16668 перегляди
Публікації
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні16:50 • 1586 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 16872 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 28610 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 31843 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 40820 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Фрідріх Мерц
Томаш Семоняк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Нідерланди
Польща
Реклама
УНН Lite
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 7094 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 7156 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 31664 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 40820 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 37817 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Молдова відкладає акредитацію посла росії через його неналежну поведінку

Київ • УНН

 • 754 перегляди

Молдова затримує акредитацію російського посла в Кишиневі через його поведінку, яка не відповідає дипломатичним нормам. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що посол поводиться так, ніби вже акредитований, але його дії не завжди відповідають дипломатичним звичаям.

Молдова відкладає акредитацію посла росії через його неналежну поведінку

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що затримка з акредитацією російського посла у Кишеневі пов'язана з "поведінкою, яка не відповідає дипломатичним нормам". Про це повідомляє Realitatea, пише УНН.

Це посол (рф – ред.) узгоджений, але не акредитований. Існує певна невизначеність, пов'язана із його статусом. Він поводиться так, ніби вже акредитований, але водночас необхідно враховувати дипломатичні звичаї та практику, а окремі його дії не завжди відповідають цим нормам. Посол, який не подав вірчі грамоти главі держави, має обмежені повноваження

- зазначив Попшой.

Він також додав, що "двосторонні відносини між Молдовою та росією безпосередньо залишили слід через російську агресію проти дружньої сусідньої держави — України".

"Як керівник дипломатії Республіки Молдова, я бажаю, щоб у нас були добрі стосунки з усіма країнами, але ми не можемо залишатися байдужими, коли відбуваються такі жахіття поруч із нами, які безпосередньо нас торкаються. Сподіваємося, що мир незабаром повернеться до нашого регіону і що рф повернеться до виконання своїх міжнародних зобов'язань, включаючи Статут ООН, дотримуючись міжнародного права. А доти нам потрібно пристосовуватися до нинішніх реалій", - заявив Попшой.

Санду: росія хоче використати Молдову у війні проти України і розпочала гібридний наступ на нашу демократію12.10.25, 02:18 • 9987 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Кишинів
Організація Об'єднаних Націй
Україна
Молдова