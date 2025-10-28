Молдова відкладає акредитацію посла росії через його неналежну поведінку

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що затримка з акредитацією російського посла у Кишеневі пов'язана з "поведінкою, яка не відповідає дипломатичним нормам". Про це повідомляє Realitatea, пише УНН.

Це посол (рф – ред.) узгоджений, але не акредитований. Існує певна невизначеність, пов'язана із його статусом. Він поводиться так, ніби вже акредитований, але водночас необхідно враховувати дипломатичні звичаї та практику, а окремі його дії не завжди відповідають цим нормам. Посол, який не подав вірчі грамоти главі держави, має обмежені повноваження - зазначив Попшой.

Він також додав, що "двосторонні відносини між Молдовою та росією безпосередньо залишили слід через російську агресію проти дружньої сусідньої держави — України".

"Як керівник дипломатії Республіки Молдова, я бажаю, щоб у нас були добрі стосунки з усіма країнами, але ми не можемо залишатися байдужими, коли відбуваються такі жахіття поруч із нами, які безпосередньо нас торкаються. Сподіваємося, що мир незабаром повернеться до нашого регіону і що рф повернеться до виконання своїх міжнародних зобов'язань, включаючи Статут ООН, дотримуючись міжнародного права. А доти нам потрібно пристосовуватися до нинішніх реалій", - заявив Попшой.

