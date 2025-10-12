Санду: росія хоче використати Молдову у війні проти України і розпочала гібридний наступ на нашу демократію

$41.510.00
48.210.00
ukenru
11 жовтня, 16:00 • 22491 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 37244 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 23769 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 29212 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 21648 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 25311 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 33417 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 42875 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 62735 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35180 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.5м/с
87%
749мм
Популярнi новини
В Україні упорядкують процес евакуації з прифронтових громад: як розподілять обов'язки11 жовтня, 14:24 • 3978 перегляди
Трамп і Зеленський обговорили постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk - ЗМІ11 жовтня, 14:43 • 10053 перегляди
Тіло жінки виявили біля сміттєвих контейнерів на столичній Оболоні11 жовтня, 15:37 • 12628 перегляди
Влада Бурятії закликала не їсти бабаків через спалах бубонної чуми - росЗМІ11 жовтня, 15:51 • 8284 перегляди
Атака дронів: тимчасово окупований Донецьк охопила масштабна пожежа - ЗМІVideo20:48 • 10190 перегляди
Публікації
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 22484 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 37227 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 28508 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 62730 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 48390 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Костянтин Ганіч
Блогери
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Канада
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 33467 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 35688 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 37988 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 103803 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 46774 перегляди
Актуальне
Bild
Ручна граната
ATACMS
E-6 Mercury
Детонатор

Санду: росія хоче використати Молдову у війні проти України і розпочала гібридний наступ на нашу демократію

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що росія розпочала гібридний наступ на Кишинів, щоб використати Молдову у своїй війні проти України. Вона підкреслила, що кремль шукатиме нові методи впливу на країну з метою дестабілізації ситуації.

Санду: росія хоче використати Молдову у війні проти України і розпочала гібридний наступ на нашу демократію

росія хоче використати Молдову у своїй війні проти України, тому вона розпочала гібридний наступ на Кишинів. Про це під час виступу на церемонії, присвяченій 35-й річниці Венеціанської комісії, заявила президентка Молдови Мая Санду, повідомляє УНН із посиланням на Deschide.

Деталі

За її словами, кремль шукатиме нові методи впливу на країну з метою дестабілізації ситуації.

Ці загрози були помітні на наших нещодавніх виборах. Уроки свіжі та показують нам, що захист демократії ще ніколи не був складнішим та нагальнішим. Світ 1990-х і 2000-х років більше не існує. Тоді загрози виходили від олігархів, корумпованих політиків та слабких інституцій. Сьогодні наші вразливості перетворюються на зброю іноземними державами, посилюються технологіями та штучним інтелектом, фінансуються криптовалютами та маскуються під мову демократії

- сказала Санду.

Вона підкреслила, що стратегія москви була систематичною, перевіреною на місцевих і регіональних виборах, сягнувши кульмінації на минулорічних президентських виборах і референдумі щодо ЄС, який відбувся, незважаючи на масштабне втручання.

"Але давайте будемо чесними: перемога тимчасова, це вікно для зміцнення стійкості та прискорення європейської інтеграції. росія шукатиме нові методи і цілі. Якщо авторитарні режими адаптуються швидше за демократії, свобода буде втрачена", – резюмувала президентка Молдови.

Нагадаємо

На початку жовтня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Молдови Маєю Санду в Копенгагені. Лідери обговорили спільний рух до Євросоюзу та розвиток торговельно-економічних відносин.

Раніше Зеленський заявив, що росія прагне розколоти союзників, а спільна позиція ЄС, НАТО та США може стримати агресію. Він зазначив, що ризики зберігаються для Молдови, Казахстану та інших держав, попри перемогу проєвропейських сил у Молдові.

Влада Грузії відмовилася привітати партію Санду з перемогою на виборах у Молдові30.09.25, 09:16 • 4235 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Кишинів
Мая Санду
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Молдова