Санду: росія хоче використати Молдову у війні проти України і розпочала гібридний наступ на нашу демократію
Київ • УНН
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що росія розпочала гібридний наступ на Кишинів, щоб використати Молдову у своїй війні проти України. Вона підкреслила, що кремль шукатиме нові методи впливу на країну з метою дестабілізації ситуації.
росія хоче використати Молдову у своїй війні проти України, тому вона розпочала гібридний наступ на Кишинів. Про це під час виступу на церемонії, присвяченій 35-й річниці Венеціанської комісії, заявила президентка Молдови Мая Санду, повідомляє УНН із посиланням на Deschide.
Деталі
За її словами, кремль шукатиме нові методи впливу на країну з метою дестабілізації ситуації.
Ці загрози були помітні на наших нещодавніх виборах. Уроки свіжі та показують нам, що захист демократії ще ніколи не був складнішим та нагальнішим. Світ 1990-х і 2000-х років більше не існує. Тоді загрози виходили від олігархів, корумпованих політиків та слабких інституцій. Сьогодні наші вразливості перетворюються на зброю іноземними державами, посилюються технологіями та штучним інтелектом, фінансуються криптовалютами та маскуються під мову демократії
Вона підкреслила, що стратегія москви була систематичною, перевіреною на місцевих і регіональних виборах, сягнувши кульмінації на минулорічних президентських виборах і референдумі щодо ЄС, який відбувся, незважаючи на масштабне втручання.
"Але давайте будемо чесними: перемога тимчасова, це вікно для зміцнення стійкості та прискорення європейської інтеграції. росія шукатиме нові методи і цілі. Якщо авторитарні режими адаптуються швидше за демократії, свобода буде втрачена", – резюмувала президентка Молдови.
Нагадаємо
На початку жовтня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Молдови Маєю Санду в Копенгагені. Лідери обговорили спільний рух до Євросоюзу та розвиток торговельно-економічних відносин.
Раніше Зеленський заявив, що росія прагне розколоти союзників, а спільна позиція ЄС, НАТО та США може стримати агресію. Він зазначив, що ризики зберігаються для Молдови, Казахстану та інших держав, попри перемогу проєвропейських сил у Молдові.
Влада Грузії відмовилася привітати партію Санду з перемогою на виборах у Молдові30.09.25, 09:16 • 4235 переглядiв