Санду: росія хоче використати Молдову у війні проти України і розпочала гібридний наступ на нашу демократію

росія хоче використати Молдову у своїй війні проти України, тому вона розпочала гібридний наступ на Кишинів. Про це під час виступу на церемонії, присвяченій 35-й річниці Венеціанської комісії, заявила президентка Молдови Мая Санду, повідомляє УНН із посиланням на Deschide.

За її словами, кремль шукатиме нові методи впливу на країну з метою дестабілізації ситуації.

Ці загрози були помітні на наших нещодавніх виборах. Уроки свіжі та показують нам, що захист демократії ще ніколи не був складнішим та нагальнішим. Світ 1990-х і 2000-х років більше не існує. Тоді загрози виходили від олігархів, корумпованих політиків та слабких інституцій. Сьогодні наші вразливості перетворюються на зброю іноземними державами, посилюються технологіями та штучним інтелектом, фінансуються криптовалютами та маскуються під мову демократії