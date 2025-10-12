Санду: Россия хочет использовать Молдову в войне против Украины и начала гибридное наступление на нашу демократию

Россия хочет использовать Молдову в своей войне против Украины, поэтому она начала гибридное наступление на Кишинев. Об этом во время выступления на церемонии, посвященной 35-й годовщине Венецианской комиссии, заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает УНН со ссылкой на Deschide.

По ее словам, кремль будет искать новые методы влияния на страну с целью дестабилизации ситуации.

Эти угрозы были заметны на наших недавних выборах. Уроки свежи и показывают нам, что защита демократии еще никогда не была более сложной и неотложной. Мира 1990-х и 2000-х годов больше не существует. Тогда угрозы исходили от олигархов, коррумпированных политиков и слабых институтов. Сегодня наши уязвимости превращаются в оружие иностранными государствами, усиливаются технологиями и искусственным интеллектом, финансируются криптовалютами и маскируются под язык демократии