Санду: Россия хочет использовать Молдову в войне против Украины и начала гибридное наступление на нашу демократию
Киев • УНН
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия начала гибридное наступление на Кишинев, чтобы использовать Молдову в своей войне против Украины. Она подчеркнула, что Кремль будет искать новые методы влияния на страну с целью дестабилизации ситуации.
Россия хочет использовать Молдову в своей войне против Украины, поэтому она начала гибридное наступление на Кишинев. Об этом во время выступления на церемонии, посвященной 35-й годовщине Венецианской комиссии, заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает УНН со ссылкой на Deschide.
Подробности
По ее словам, кремль будет искать новые методы влияния на страну с целью дестабилизации ситуации.
Эти угрозы были заметны на наших недавних выборах. Уроки свежи и показывают нам, что защита демократии еще никогда не была более сложной и неотложной. Мира 1990-х и 2000-х годов больше не существует. Тогда угрозы исходили от олигархов, коррумпированных политиков и слабых институтов. Сегодня наши уязвимости превращаются в оружие иностранными государствами, усиливаются технологиями и искусственным интеллектом, финансируются криптовалютами и маскируются под язык демократии
Она подчеркнула, что стратегия Москвы была систематической, проверенной на местных и региональных выборах, достигнув кульминации на прошлогодних президентских выборах и референдуме по ЕС, который состоялся, несмотря на масштабное вмешательство.
"Но давайте будем честными: победа временна, это окно для укрепления устойчивости и ускорения европейской интеграции. Россия будет искать новые методы и цели. Если авторитарные режимы адаптируются быстрее демократий, свобода будет потеряна", – резюмировала президент Молдовы.
Напомним
В начале октября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Молдовы Майей Санду в Копенгагене. Лидеры обсудили совместное движение в Евросоюз и развитие торгово-экономических отношений.
Ранее Зеленский заявил, что Россия стремится расколоть союзников, а общая позиция ЕС, НАТО и США может сдержать агрессию. Он отметил, что риски сохраняются для Молдовы, Казахстана и других государств, несмотря на победу проевропейских сил в Молдове.
