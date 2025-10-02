Зеленський зустрівся із Санду: обговорювали шлях до ЄС та торговельні відносини
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Молдови Маєю Санду в Копенгагені. Лідери обговорили спільний рух до Євросоюзу та розвиток торговельно-економічних відносин.
У Копенгагені, на полях саміту Європейської політичної спільноти, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Молдови Маєю Санду, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Глава держави особисто ще раз привітав Маю Санду з перемогою проєвропейських сил на парламентських виборах у Молдові. Президент відзначив, що на цих виборах попри всі російські спроби дестабілізувати ситуацію перемогли Молдова та Європа.
Зеленський і Санду детально обговорили спільний рух України та Молдови до Євросоюзу. Президент привітав Молдову з успішним завершенням двостороннього скринінгу й подякував за підтримку України на шляху до членства у Європейському Союзі. Лідери мають спільну позицію: важливо знайти шляхи для забезпечення одночасного відкриття першого кластера для України та Молдови.
Президенти також говорили про розвиток торговельно-економічних відносин.
У Молдові підрахували 100% голосів виборців на виборах до молдовського парламенту, лідером стала партія президентки країни Маї Санду PAS.