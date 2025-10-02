$41.220.08
Зеленський зустрівся із Санду: обговорювали шлях до ЄС та торговельні відносини

Київ • УНН

 • 1196 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Молдови Маєю Санду в Копенгагені. Лідери обговорили спільний рух до Євросоюзу та розвиток торговельно-економічних відносин.

Зеленський зустрівся із Санду: обговорювали шлях до ЄС та торговельні відносини

У Копенгагені, на полях саміту Європейської політичної спільноти, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Молдови Маєю Санду, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава держави особисто ще раз привітав Маю Санду з перемогою проєвропейських сил на парламентських виборах у Молдові. Президент відзначив, що на цих виборах попри всі російські спроби дестабілізувати ситуацію перемогли Молдова та Європа.

Зеленський обговорив з Мелоні загрози від рф та гарантії безпеки02.10.25, 17:29 • 1266 переглядiв

Зеленський і Санду детально обговорили спільний рух України та Молдови до Євросоюзу. Президент привітав Молдову з успішним завершенням двостороннього скринінгу й подякував за підтримку України на шляху до членства у Європейському Союзі. Лідери мають спільну позицію: важливо знайти шляхи для забезпечення одночасного відкриття першого кластера для України та Молдови.

Президенти також говорили про розвиток торговельно-економічних відносин.

Попри перемогу проєвропейських сил у Молдові, ризики зберігаються - Зеленський29.09.25, 13:58 • 3297 переглядiв

Нагадаємо

У Молдові підрахували 100% голосів виборців на виборах до молдовського парламенту, лідером стала партія президентки країни Маї Санду PAS.

Антоніна Туманова

Політика
Мая Санду
Копенгаген
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Молдова