Зеленский встретился с Санду: обсуждали путь в ЕС и торговые отношения
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Молдовы Майей Санду в Копенгагене. Лидеры обсудили совместное движение в Евросоюз и развитие торгово-экономических отношений.
В Копенгагене, на полях саммита Европейского политического сообщества, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Молдовы Майей Санду, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Глава государства лично еще раз поздравил Майю Санду с победой проевропейских сил на парламентских выборах в Молдове. Президент отметил, что на этих выборах, несмотря на все российские попытки дестабилизировать ситуацию, победили Молдова и Европа.
Зеленский обсудил с Мелони угрозы со стороны рф и гарантии безопасности02.10.25, 17:29 • 1186 просмотров
Зеленский и Санду подробно обсудили совместное движение Украины и Молдовы в Евросоюз. Президент поздравил Молдову с успешным завершением двустороннего скрининга и поблагодарил за поддержку Украины на пути к членству в Европейском Союзе. Лидеры имеют общую позицию: важно найти пути для обеспечения одновременного открытия первого кластера для Украины и Молдовы.
Президенты также говорили о развитии торгово-экономических отношений.
Несмотря на победу проевропейских сил в Молдове, риски сохраняются - Зеленский29.09.25, 13:58 • 3297 просмотров
Напомним
В Молдове подсчитали 100% голосов избирателей на выборах в молдавский парламент, лидером стала партия президента страны Майи Санду PAS.