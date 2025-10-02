Зеленский встретился с Санду: обсуждали путь в ЕС и торговые отношения

В Копенгагене, на полях саммита Европейского политического сообщества, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Молдовы Майей Санду, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства лично еще раз поздравил Майю Санду с победой проевропейских сил на парламентских выборах в Молдове. Президент отметил, что на этих выборах, несмотря на все российские попытки дестабилизировать ситуацию, победили Молдова и Европа.

Зеленский и Санду подробно обсудили совместное движение Украины и Молдовы в Евросоюз. Президент поздравил Молдову с успешным завершением двустороннего скрининга и поблагодарил за поддержку Украины на пути к членству в Европейском Союзе. Лидеры имеют общую позицию: важно найти пути для обеспечения одновременного открытия первого кластера для Украины и Молдовы.

Президенты также говорили о развитии торгово-экономических отношений.

Напомним

В Молдове подсчитали 100% голосов избирателей на выборах в молдавский парламент, лидером стала партия президента страны Майи Санду PAS.