Молдова откладывает аккредитацию посла России из-за его ненадлежащего поведения

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Эксклюзив
14:36 • 4980 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 15026 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 30664 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 23727 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 22697 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 19448 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16231 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 40155 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31242 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13416 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
77%
743мм
Популярные новости
Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержкиPhoto28 октября, 07:51 • 14943 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 30701 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 27437 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo28 октября, 10:32 • 13277 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 15685 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 15842 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 27614 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 30661 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 40152 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto28 октября, 07:00 • 31241 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Фридрих Мерц
Томаш Семоняк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Нидерланды
Польша
Реклама
УНН Lite
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto13:18 • 6528 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья12:53 • 6602 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 30831 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 40152 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 37604 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Молдова откладывает аккредитацию посла России из-за его ненадлежащего поведения

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Молдова задерживает аккредитацию российского посла в Кишиневе из-за его поведения, которое не соответствует дипломатическим нормам. Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что посол ведет себя так, будто уже аккредитован, но его действия не всегда соответствуют дипломатическим обычаям.

Молдова откладывает аккредитацию посла России из-за его ненадлежащего поведения

Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что задержка с аккредитацией российского посла в Кишиневе связана с "поведением, не соответствующим дипломатическим нормам". Об этом сообщает Realitatea, пишет УНН.

Этот посол (РФ – ред.) согласован, но не аккредитован. Существует определенная неопределенность, связанная с его статусом. Он ведет себя так, будто уже аккредитован, но в то же время необходимо учитывать дипломатические обычаи и практику, а отдельные его действия не всегда соответствуют этим нормам. Посол, не подавший верительные грамоты главе государства, имеет ограниченные полномочия

- отметил Попшой.

Он также добавил, что "двусторонние отношения между Молдовой и Россией непосредственно оставили след из-за российской агрессии против дружественного соседнего государства — Украины".

"Как руководитель дипломатии Республики Молдова, я желаю, чтобы у нас были хорошие отношения со всеми странами, но мы не можем оставаться равнодушными, когда происходят такие ужасы рядом с нами, которые непосредственно нас касаются. Надеемся, что мир скоро вернется в наш регион и что РФ вернется к выполнению своих международных обязательств, включая Устав ООН, соблюдая международное право. А до тех пор нам нужно приспосабливаться к нынешним реалиям", - заявил Попшой.

Санду: Россия хочет использовать Молдову в войне против Украины и начала гибридное наступление на нашу демократию12.10.25, 02:18 • 9987 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Кишинёв
Организация Объединенных Наций
Украина
Молдова