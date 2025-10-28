Молдова откладывает аккредитацию посла России из-за его ненадлежащего поведения
Киев • УНН
Молдова задерживает аккредитацию российского посла в Кишиневе из-за его поведения, которое не соответствует дипломатическим нормам. Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что посол ведет себя так, будто уже аккредитован, но его действия не всегда соответствуют дипломатическим обычаям.
Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что задержка с аккредитацией российского посла в Кишиневе связана с "поведением, не соответствующим дипломатическим нормам". Об этом сообщает Realitatea, пишет УНН.
Этот посол (РФ – ред.) согласован, но не аккредитован. Существует определенная неопределенность, связанная с его статусом. Он ведет себя так, будто уже аккредитован, но в то же время необходимо учитывать дипломатические обычаи и практику, а отдельные его действия не всегда соответствуют этим нормам. Посол, не подавший верительные грамоты главе государства, имеет ограниченные полномочия
Он также добавил, что "двусторонние отношения между Молдовой и Россией непосредственно оставили след из-за российской агрессии против дружественного соседнего государства — Украины".
"Как руководитель дипломатии Республики Молдова, я желаю, чтобы у нас были хорошие отношения со всеми странами, но мы не можем оставаться равнодушными, когда происходят такие ужасы рядом с нами, которые непосредственно нас касаются. Надеемся, что мир скоро вернется в наш регион и что РФ вернется к выполнению своих международных обязательств, включая Устав ООН, соблюдая международное право. А до тех пор нам нужно приспосабливаться к нынешним реалиям", - заявил Попшой.
