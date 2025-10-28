Молдова откладывает аккредитацию посла России из-за его ненадлежащего поведения

Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что задержка с аккредитацией российского посла в Кишиневе связана с "поведением, не соответствующим дипломатическим нормам". Об этом сообщает Realitatea, пишет УНН.

Этот посол (РФ – ред.) согласован, но не аккредитован. Существует определенная неопределенность, связанная с его статусом. Он ведет себя так, будто уже аккредитован, но в то же время необходимо учитывать дипломатические обычаи и практику, а отдельные его действия не всегда соответствуют этим нормам. Посол, не подавший верительные грамоты главе государства, имеет ограниченные полномочия - отметил Попшой.

Он также добавил, что "двусторонние отношения между Молдовой и Россией непосредственно оставили след из-за российской агрессии против дружественного соседнего государства — Украины".

"Как руководитель дипломатии Республики Молдова, я желаю, чтобы у нас были хорошие отношения со всеми странами, но мы не можем оставаться равнодушными, когда происходят такие ужасы рядом с нами, которые непосредственно нас касаются. Надеемся, что мир скоро вернется в наш регион и что РФ вернется к выполнению своих международных обязательств, включая Устав ООН, соблюдая международное право. А до тех пор нам нужно приспосабливаться к нынешним реалиям", - заявил Попшой.

