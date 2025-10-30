Спецоперация "Мстители II": Молдова и Украина задержали вербовщиков в российскую ЧВК "вагнер"

Правоохранительные органы Украины и Республики Молдова при координации Европола разоблачили преступную группу, которая занималась вербовкой людей в российскую частную военную компанию "вагнер". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Подробности

Данная международная спецоперация носит название "Мстители II": в ней приняли участие сотрудники Главного следственного управления, Департамента стратегических расследований и уголовного розыска Национальной полиции Украины, а также подразделений по борьбе с организованной преступностью и уголовных преследований Национального инспектората расследований Главного инспектората полиции МВД Республики Молдова - при координации ГУР МО Украины, Европола и его проекта AP CIC.

Спецоперация состоялась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особыми делами Республики Молдова.

Совместными усилиями украинских и молдавских правоохранителей удалось идентифицировать 11 граждан Украины, которые в 2022–2024 годах присоединились к ЧВК "Вагнер". Также были идентифицированы граждане Молдовы, которые также присоединились к российской ЧВК.

Правоохранители после задержания подозреваемых обнаружили и изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны и другие носители информации, содержащие доказательства вербовки, условий прохождения службы в ЧВК "Вагнер" и подтверждающие участие в боевых действиях против Украины на стороне российских оккупационных войск.

Задержанным гражданам Украины сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), одному гражданину Молдовы сообщили о подозрении в наемничестве (ч. 4 ст. 447 УК Украины), а еще 15 гражданам Молдовы - за участие в вооруженных конфликтах в составе ЧВК (п. 1 ст. 141 УК Республики Молдова).

Всем задержанным грозит длительный срок заключения, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Молдова откладывает аккредитацию российского посла в Кишиневе из-за поведения, "которое не соответствует дипломатическим нормам".