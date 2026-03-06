$43.810.09
11:26 • 4206 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины в ЕС
10:48 • 7144 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена – из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 11090 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 12662 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 12558 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
07:00 • 12230 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 19789 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 32897 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 35386 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 71984 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
В Украине открыли производство из-за похищения украинцев и авто Ощадбанка в Венгрии

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.

В Украине открыли производство из-за похищения украинцев и авто Ощадбанка в Венгрии

В Украине открыли производство из-за похищения украинцев и авто Ощадбанка в Венгрии, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии

- сообщили в полиции.

Как отмечается, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).

"Полицейские Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ по официальным каналам обратились к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службы Венгрии и полиции, и осуществляют координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

НБУ отправляет команду в Будапешт из-за задержания инкассаторских автомобилей Ощадбанка

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПНовости Мира
Европол
Национальная полиция Украины
Ощадбанк
Венгрия