В Украине открыли производство из-за похищения украинцев и авто Ощадбанка в Венгрии
Киев • УНН
Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.
Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии
Как отмечается, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).
"Полицейские Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ по официальным каналам обратились к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службы Венгрии и полиции, и осуществляют координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.
