Пять человек пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область: показали последствия

Пятеро пострадавших, среди них малолетняя в результате вражеской атаки РФ на Киевскую область, сообщили в ГУНП в области, показав последствия, пишет УНН.

Детали

Сегодня армия РФ в очередной раз совершила комбинированную атаку на столичный регион.

"Пять человек пострадали, повреждены частные дома и транспортное средство", - сообщили в полиции.

В Броварском районе повреждены 3 частных дома, одна многоэтажка и бытовой вагончик. В результате попадания вражеского беспилотника пострадала семья. "Трое взрослых и 5-летняя девочка доставлены в больницу. Еще один мужчина получил ранения, медицинская помощь ему была оказана на месте", - отметили в полиции.

На Бориспольщине повреждения получили 2 жилых дома, гаражное помещение и автомобиль.

В Вышгородском районе повреждены дом и забор. На Обуховщине пострадала хозяйственная постройка и складское помещение.

В ГСЧС сообщили, что спасены четыре человека - семья из Броварщины: мама, папа, бабушка и пятилетний ребенок. Их достали из-под завалов после вражеского обстрела. Все получили медицинскую помощь и находятся в больнице.

Спасатели работали на 11 местах. Пожары ликвидированы.

По фактам военных преступлений следователи начали уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

