Пять человек пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область: показали последствия

$42.990.27
50.180.25
ukenru
07:26 • 4696 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
07:00 • 8424 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
06:46 • 9774 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 45269 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 51917 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 40993 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 53991 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 31818 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 20518 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 16773 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
6.1м/с
84%
729мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Массированная атака на Украину: под ударом врага оказался Львов, первые подробности8 января, 22:20 • 21861 просмотра
Выход США из десятков международных организаций: появилась реакция ООН8 января, 23:01 • 14526 просмотра
Ночная атака на Киев: по меньшей мере два человека пострадали, повреждены дома в трех районах8 января, 23:26 • 22795 просмотра
Атака на Киев: два человека погибли, число раненых растет9 января, 00:18 • 8514 просмотра
Трамп готов защищать Украину, но есть нюанс – NYT03:02 • 7636 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 28415 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 45220 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 32593 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 53961 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 82556 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Алексей Белошицкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Львовская область
Кривой Рог
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 43353 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 46787 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 69692 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 88578 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 129754 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фокс Ньюс
The New York Times

Пять человек пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область: показали последствия

Киев • УНН

 • 794 просмотра

В результате комбинированной атаки на Киевскую область пострадали пять человек, среди них 5-летний ребенок. Повреждены частные дома, многоэтажка, транспортные средства и хозяйственные постройки.

Пять человек пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область: показали последствия

Пятеро пострадавших, среди них малолетняя в результате вражеской атаки РФ на Киевскую область, сообщили в ГУНП в области, показав последствия, пишет УНН.

Детали

Сегодня армия РФ в очередной раз совершила комбинированную атаку на столичный регион.

"Пять человек пострадали, повреждены частные дома и транспортное средство", - сообщили в полиции.

В Броварском районе повреждены 3 частных дома, одна многоэтажка и бытовой вагончик. В результате попадания вражеского беспилотника пострадала семья. "Трое взрослых и 5-летняя девочка доставлены в больницу. Еще один мужчина получил ранения, медицинская помощь ему была оказана на месте", - отметили в полиции.

На Бориспольщине повреждения получили 2 жилых дома, гаражное помещение и автомобиль.

В Вышгородском районе повреждены дом и забор. На Обуховщине пострадала хозяйственная постройка и складское помещение.

 В ГСЧС сообщили, что спасены четыре человека - семья из Броварщины: мама, папа, бабушка и пятилетний ребенок. Их достали из-под завалов после вражеского обстрела. Все получили медицинскую помощь и находятся в больнице.

Спасатели работали на 11 местах. Пожары ликвидированы.

По фактам военных преступлений следователи начали уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Атака рф на Киев: число пострадавших возросло до 24, среди них медики и спасатели09.01.26, 08:17 • 2400 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиевская область
Военное положение
Война в Украине
Броварской район
Национальная полиция Украины
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина