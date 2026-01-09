$42.990.27
П'ятеро людей постраждали внаслідок атаки рф на Київську область: показали наслідки

Київ • УНН

 • 734 перегляди

Внаслідок комбінованої атаки на Київську область постраждали п'ятеро людей, серед них 5-річна дитина. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка, транспортні засоби та господарчі споруди.

П'ятеро людей постраждали внаслідок атаки рф на Київську область: показали наслідки

Пʼятеро потерпілих, серед них малолітня внаслідок ворожої атаки рф на Київську область, повідомили у ГУНП в області, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

Сьогодні армія рф вчергове здійснила комбіновану атаку на столичний регіон.

"Пʼятеро людей постраждали, пошкоджені приватні будинки та транспортний засіб" , - повідомили у поліції.

У Броварському районі пошкоджено 3 приватних будинки, одна багатоповерхівка та побутовий вагончик. Внаслідок влучання ворожого безпілотника постраждала родина. "Троє дорослих та 5-річну дівчинку доставлено до лікарні. Ще один чоловік отримав поранення, медичну допомогу йому було надано на місці", - зазначили у поліції.

На Бориспільщині пошкоджень зазнали 2 житлових будинки, гаражне приміщення та автомобіль.

У Вишгородському районі пошкоджено будинок та паркан. На Обухівщині постраждала господарча споруда та складське приміщення.

 У ДСНС повідомили, що врятовано чотирьох людей - родину з Броварщини: маму, тата, бабусю та п’ятирічну дитину. Їх дістали з-під завалів після ворожого обстрілу. Усі отримали медичну допомогу та перебувають у лікарні.

Рятувальники працювали на 11 місцях. Пожежі ліквідовані.

За фактами воєнних злочинів слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Атака рф на Київ: кількість постраждалих зросла до 24, серед них медики та рятувальники09.01.26, 08:17 • 2394 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиївська область
Воєнний стан
Війна в Україні
Броварський район
Національна поліція України
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна