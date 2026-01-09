П'ятеро людей постраждали внаслідок атаки рф на Київську область: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок комбінованої атаки на Київську область постраждали п'ятеро людей, серед них 5-річна дитина. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка, транспортні засоби та господарчі споруди.
Пʼятеро потерпілих, серед них малолітня внаслідок ворожої атаки рф на Київську область, повідомили у ГУНП в області, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
Сьогодні армія рф вчергове здійснила комбіновану атаку на столичний регіон.
"Пʼятеро людей постраждали, пошкоджені приватні будинки та транспортний засіб" , - повідомили у поліції.
У Броварському районі пошкоджено 3 приватних будинки, одна багатоповерхівка та побутовий вагончик. Внаслідок влучання ворожого безпілотника постраждала родина. "Троє дорослих та 5-річну дівчинку доставлено до лікарні. Ще один чоловік отримав поранення, медичну допомогу йому було надано на місці", - зазначили у поліції.
На Бориспільщині пошкоджень зазнали 2 житлових будинки, гаражне приміщення та автомобіль.
У Вишгородському районі пошкоджено будинок та паркан. На Обухівщині постраждала господарча споруда та складське приміщення.
У ДСНС повідомили, що врятовано чотирьох людей - родину з Броварщини: маму, тата, бабусю та п’ятирічну дитину. Їх дістали з-під завалів після ворожого обстрілу. Усі отримали медичну допомогу та перебувають у лікарні.
Рятувальники працювали на 11 місцях. Пожежі ліквідовані.
За фактами воєнних злочинів слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
