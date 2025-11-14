$42.040.02
Сезон гриппа выглядит мрачным на фоне появления H3N2 с мутациями - СМИ

Киев • УНН

 • 994 просмотра

Органы здравоохранения Великобритании предупреждают об особенно тяжелом сезоне гриппа в Северном полушарии. Это связано с новым штаммом H3N2, который имеет несколько мутаций и уже вызвал раннее начало сезона гриппа в Великобритании.

Сезон гриппа выглядит мрачным на фоне появления H3N2 с мутациями - СМИ

В этом году сезон гриппа в Северном полушарии, похоже, будет особенно тяжелым, предупреждают органы здравоохранения Великобритании, пишет УНН со ссылкой на Ars Technica.

Детали

Мрачный прогноз обусловлен новым штаммом H3N2, появившимся летом (в конце сезона в Южном полушарии) и имеющим несколько мутаций. Этих изменений недостаточно, чтобы спровоцировать самые тяжелые последствия — смертельную пандемию, но они могут помочь вирусу избежать иммунного ответа, что приведет к огромному количеству тяжелых заболеваний, которые могут создать значительную нагрузку на больницы и клиники, пишет издание.

В Великобритании вирус набирает обороты. Сезон гриппа в регионе начался примерно на пять недель раньше обычного. Согласно последним данным из Великобритании, H3N2 был причиной более чем 90% случаев, в которых был проведен анализ на тип вируса гриппа.

"Из двух сезонных вирусов гриппа А доминирующий ныне циркулирующий вирус (A/H3N2) обычно вызывает более тяжелые заболевания, чем A/H1N1, особенно у пожилых людей", - заявила Антония Хо, эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Глазго.

Раннее начало сезона гриппа лишь усугубляет ситуацию, поскольку не так много людей проходят раннюю вакцинацию, добавила Хо. "Как показывает предыдущий опыт, волны гриппа, начинающиеся рано, обычно затрагивают большее количество людей", - указала она.

В США, как указано, основные данные по штатам, которые отслеживает эпидемиолог Кейтлин Риверс, показывают, что активность гриппа в целом по всей территории страны остается низкой. Однако он начинает набирать обороты на юге и в отдельных штатах, таких как Гавайи, Аризона и Нью-Йорк.

Вакцинация

"Сейчас не время бросаться вслепую навстречу сезону респираторных вирусов", - заявила CIDRAP News Данута Сковронски, руководитель эпидемиологического отдела по гриппу и новым респираторным патогенам в Центре контроля и профилактики заболеваний Британской Колумбии.

В конце прошлого месяца Сковронски и ее коллеги опубликовали анализ, показывающий, что штамм H3N2, который распространяется сейчас, накопил достаточно новых мутаций (генетических изменений), чтобы стать "непохожим" со штаммом H3N2, использованным в качестве мишени для вакцинации от гриппа в этом году.

"Хотя несоответствующие вакцины все еще могут обеспечивать защиту, усиленный генетический, антигенный и эпидемиологический (например, эффективность вакцины) мониторинг необходим для оценки рисков и реагирования", – подытожили Сковронски и ее коллеги.

Ранее на этой неделе Агентство по охране здоровья Великобритании опубликовало предварительное исследование, в котором было установлено, что, несмотря на несоответствие, нынешняя вакцина все еще, кажется, обеспечивает важную защиту. Исследование показало, что вскоре после вакцинации вакцина обеспечила от 70 до 75 процентов защиты от госпитализации у детей в возрасте от 2 до 17 лет и от 30 до 40 процентов защиты от госпитализации у взрослых. Эти уровни защиты находятся в пределах типичного диапазона для вакцин против гриппа, но они чаще наблюдаются в конце сезона, когда защита от вакцины несколько уменьшилась, а не в начале сезона, вскоре после вакцинации.

Тем не менее, официальные лица назвали результаты "обнадеживающими". Они отметили высокие показатели среди детей, которые, как могут подтвердить родители, обладают способностью быть "суперраспространителями".

"Высокая эффективность вакцины у детей подтверждает необходимость вакцинации всех соответствующих молодых людей", - сказал Джейми Лопес Бернал, консультант-эпидемиолог по иммунизации в UKHSA. - Чем больше детей защищено, тем лучше для предотвращения распространения гриппа".

"Суть в том, что в этом году, похоже, нас ждет очень тяжелый сезон гриппа, и лучшее, что мы все можем сделать сейчас для решения этой проблемы, — это пройти вакцинацию", - заявил Адам Финн, профессор педиатрии Бристольского университета.

Юлия Шрамко

