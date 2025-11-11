Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине

В Великобритании ожидается один из самых тяжелых сезонов гриппа из-за штамма H3N2, который претерпел семь мутаций и быстро распространяется среди населения. Есть ли риск заболевания этим гриппом в Украине - журналистке УНН рассказала доктор медицинских наук, профессор, вирусолог Алла Мироненко.

Какова ситуация в Великобритании

Штамм H3N2, циркулирующий в этом году, отличается от предыдущих из-за семи генетических мутаций. Это делает его более агрессивным и повышает риск осложнений, особенно для пожилых людей.

"H3 - это всегда более горячий вирус, это более опасный вирус, он сильнее влияет на население", - объясняет профессор Никола Левис, директор Всемирного центра гриппа Института Фрэнсиса Крика.

Штамм распространяется быстрее: его репродуктивное число в Великобритании составляет около 1,4. Симптомы включают высокую температуру, сильную боль в теле, длительную усталость. Грипп может вызвать пневмонию, дыхательную недостаточность, воспаление сердца, мозга и мышц и ухудшать течение хронических болезней.

Специалисты подчеркивают важность ежегодной вакцинации.

"Штаммы гриппа быстро развиваются, поэтому даже если вы раньше болели гриппом или получили вакцину, важно все равно делать прививки каждый год", - говорит доктор Пунам Мангтани.

В Британии вакцинация стартовала 1 октября и охватывает людей от 65 лет, группы риска, беременных, медиков и ухаживающих. Другие могут вакцинироваться частным образом.

О ситуации с гриппом в Украине

Штамм H3N2 в Украине пока не фиксировался. По словам вирусолога Аллы Мироненко, сейчас в Украине выявлен один случай другого подтипа гриппа - H1N1, а также один возможный случай гриппа B.

"У нас такого штамма еще нет. И мы ожидаем его", - объясняет специалист.

Она добавляет, что вирусы типа H3N2 обычно начинают циркулировать ближе к Новому году, когда дети и студенты возвращаются к учебе.

По ее словам, появление штамма в Европе не означает немедленной вспышки: "То, что они написали, что им доставили этот штамм, - это не значит, что он уже там есть... Возможно, там первые случаи, но эпидемии точно еще нет".

Эксперт отмечает, что новые штаммы часто возникают в странах южного полушария во время их зимы, а затем быстро распространяются по миру авиаперелетами.

Чем опасен штамм H3N2

Специалист объясняет, что штамм H3N2 особенно опасен из-за риска пневмонии и тяжелого течения у пожилых людей и пациентов с хроническими болезнями. Дети болеют чаще, но обычно легче.

"Штамм заносится в страну, если нет иммунитета к этому штамму, то начинается эпидемия, но это не дело одного дня" - пояснила Алла Петровна.

Как уберечь себя

Эксперт напоминает о важности вакцинации: прививка от гриппа содержит несколько компонентов и способна защитить от различных подтипов вируса.

Однако в этом году в Украине вакцин мало, а часть партии потеряна из-за уничтожения склада, где она хранилась.

"Вакцина содержит по крайней мере три или четыре компонента, так что там это учтено, но у нас же проблема. В этом году от гриппа вакцины завезли очень мало, однако имеем большой спрос", - отмечает врач.

Также вирусолог советует соблюдать простые меры защиты:

- носить маску в местах скопления людей, особенно в сезон подъема заболеваемости;

- проветривать помещения;

- полноценно питаться;

- планировать вакцинацию на следующий сезон заранее.

Штамм H3N2 уже вызывает беспокойство в Великобритании, однако в Украине его пока не обнаружили. Эксперты подчеркивают: лучшая защита - вакцинация и соблюдение базовых профилактических мер, особенно для людей из групп риска.