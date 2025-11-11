$41.960.02
Эксклюзив
12:30 • 938 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 10726 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
08:48 • 17483 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
07:08 • 21220 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 25613 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 63506 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 75624 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 103408 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 124453 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 125959 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
публикации
Эксклюзивы
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 938 просмотра
Эксклюзив
12:30 • 938 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 74740 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 124453 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 59875 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 125959 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Киев • УНН
 • 946 просмотра

Киев • УНН

 • 946 просмотра

В Великобритании ожидают тяжелый сезон гриппа из-за быстро распространяющегося штамма H3N2 с семью мутациями. В Украине этот штамм пока не зафиксирован, но вирусолог Алла Мироненко предупреждает о его возможном появлении.

Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине

В Великобритании ожидается один из самых тяжелых сезонов гриппа из-за штамма H3N2, который претерпел семь мутаций и быстро распространяется среди населения. Есть ли риск заболевания этим гриппом в Украине - журналистке УНН рассказала доктор медицинских наук, профессор, вирусолог Алла Мироненко. 

Какова ситуация в Великобритании

Штамм H3N2, циркулирующий в этом году, отличается от предыдущих из-за семи генетических мутаций. Это делает его более агрессивным и повышает риск осложнений, особенно для пожилых людей.

"H3 - это всегда более горячий вирус, это более опасный вирус, он сильнее влияет на население", - объясняет профессор Никола Левис, директор Всемирного центра гриппа Института Фрэнсиса Крика.

Штамм распространяется быстрее: его репродуктивное число в Великобритании составляет около 1,4. Симптомы включают высокую температуру, сильную боль в теле, длительную усталость. Грипп может вызвать пневмонию, дыхательную недостаточность, воспаление сердца, мозга и мышц и ухудшать течение хронических болезней.

Специалисты подчеркивают важность ежегодной вакцинации.

"Штаммы гриппа быстро развиваются, поэтому даже если вы раньше болели гриппом или получили вакцину, важно все равно делать прививки каждый год", - говорит доктор Пунам Мангтани.

В Британии вакцинация стартовала 1 октября и охватывает людей от 65 лет, группы риска, беременных, медиков и ухаживающих. Другие могут вакцинироваться частным образом.

О ситуации с гриппом в Украине

Штамм H3N2 в Украине пока не фиксировался. По словам вирусолога Аллы Мироненко, сейчас в Украине выявлен один случай другого подтипа гриппа - H1N1, а также один возможный случай гриппа B.

"У нас такого штамма еще нет. И мы ожидаем его", - объясняет специалист.

Она добавляет, что вирусы типа H3N2 обычно начинают циркулировать ближе к Новому году, когда дети и студенты возвращаются к учебе.

По ее словам, появление штамма в Европе не означает немедленной вспышки: "То, что они написали, что им доставили этот штамм, - это не значит, что он уже там есть... Возможно, там первые случаи, но эпидемии точно еще нет".

Эксперт отмечает, что новые штаммы часто возникают в странах южного полушария во время их зимы, а затем быстро распространяются по миру авиаперелетами.

Чем опасен штамм H3N2

Специалист объясняет, что штамм H3N2 особенно опасен из-за риска пневмонии и тяжелого течения у пожилых людей и пациентов с хроническими болезнями. Дети болеют чаще, но обычно легче.

"Штамм заносится в страну, если нет иммунитета к этому штамму, то начинается эпидемия, но это не дело одного дня" - пояснила Алла Петровна.

Как уберечь себя

Эксперт напоминает о важности вакцинации: прививка от гриппа содержит несколько компонентов и способна защитить от различных подтипов вируса. 

Однако в этом году в Украине вакцин мало, а часть партии потеряна из-за уничтожения склада, где она хранилась.

"Вакцина содержит по крайней мере три или четыре компонента, так что там это учтено, но у нас же проблема. В этом году от гриппа вакцины завезли очень мало, однако имеем большой спрос", - отмечает врач. 

Также вирусолог советует соблюдать простые меры защиты:

- носить маску в местах скопления людей, особенно в сезон подъема заболеваемости;

- проветривать помещения;

- полноценно питаться;

- планировать вакцинацию на следующий сезон заранее.

Штамм H3N2 уже вызывает беспокойство в Великобритании, однако в Украине его пока не обнаружили. Эксперты подчеркивают: лучшая защита - вакцинация и соблюдение базовых профилактических мер, особенно для людей из групп риска.

Алла Киосак

Великобритания
Европа
Украина