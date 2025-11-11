$41.960.02
19:55
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні

Київ • УНН

 • 41314 перегляди

У Великій Британії очікують важкий сезон грипу через штам H3N2 із сімома мутаціями, що швидко поширюється. В Україні цей штам поки не зафіксовано, але вірусологиня Алла Міроненко попереджає про його можливу появу.

Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні

У Великій Британії очікують один із найважчих сезонів грипу через штам H3N2, який зазнав семи мутацій і швидко поширюється серед населення. Чи є ризик захворювання цим грипом в Україні - журналістці УНН розповіла докторка медичних наук, професорка, вірусологиня Алла Міроненко. 

Яка ситуація у Великій Британії

Штам H3N2, який циркулює цього року, відрізняється від попередніх через сім генетичних мутацій. Це робить його більш агресивним і підвищує ризик ускладнень, особливо для людей похилого віку.

"H3 - це завжди гарячіший вірус, це більш небезпечний вірус, він сильніше впливає на населення", - пояснює професорка Нікола Левіс, директорка Всесвітнього центру грипу Інституту Френсіса Кріка.

Штам поширюється швидше: його репродуктивне число у Великій Британії становить близько 1,4. Симптоми включають високу температуру, сильний біль у тілі, тривалу втому. Грип може викликати пневмонію, дихальну недостатність, запалення серця, мозку і м’язів та погіршувати перебіг хронічних хвороб.

Фахівці наголошують на важливості щорічної вакцинації.

"Штами грипу швидко розвиваються, тому навіть якщо ви раніше хворіли на грип або отримали вакцину, важливо все одно робити щеплення щороку", - каже докторка Пунам Мангтані.

У Британії вакцинація стартувала 1 жовтня й охоплює людей від 65 років, групи ризику, вагітних, медиків та доглядачів. Інші можуть вакцинуватися приватно.

Про ситуацію щодо грипу в Україні

Штам H3N2 в Україні поки що не фіксувався. За словами вірусологині Алли Міроненко, зараз в Україні виявлено один випадок іншого підтипу грипу - H1N1, а також один можливий випадок грипу B.

"У нас такого штаму ще немає. І ми очікуємо його", - пояснює фахівчиня.

Вона додає, що віруси типу H3N2 зазвичай починають циркулювати ближче до Нового року, коли діти та студенти повертаються до навчання.

За її словами, поява штаму в Європі не означає негайного спалаху: "Те, що вони написали, що їм доставили цей штам, - це не значить, що він уже там є... Можливо, там перші випадки, але епідемії точно ще немає".

Експертка зазначає, що нові штами часто виникають у країнах південної півкулі під час їхньої зими, а потім швидко поширюються світом авіаперельотами.

Чим небезпечний штам H3N2

Фахівчиня пояснює, що штам H3N2 особливо небезпечний через ризик пневмонії та важкого перебігу у людей похилого віку та пацієнтів з хронічними хворобами. Діти хворіють частіше, але зазвичай легше.

"Штам заноситься в країну, якщо немає імунітету до цього штаму, то починається епідемія, але це не справа одного дня" - пояснила Алла Петрівна.

Як вберегти себе

Експертка  нагадує про важливість вакцинації: щеплення від грипу містить кілька компонентів і здатне захистити від різних підтипів вірусу. 

Однак цього року в Україні вакцин мало, а частину партії втрачено через знищення складу, де її зберігали.

"Вакцина містить принаймні три або чотири компоненти, так що там це враховано, але у нас же ж проблема. У цьому році від грипу вакцини завезли дуже мало, проте маємо великий попит", - зазначає лікарка. 

Також вірусологиня радить дотримуватись простих заходів захисту:

- носити маску в місцях скупчення людей, особливо в сезон підйому захворюваності;

- провітрювати приміщення;

- повноцінно харчуватися;

- планувати вакцинацію на наступний сезон заздалегідь.

Штам H3N2 уже викликає занепокоєння у Великій Британії, однак в Україні його поки не виявили. Експерти наголошують: найкращий захист - вакцинація та дотримання базових профілактичних заходів, особливо для людей із груп ризику.

Алла Кіосак

Здоров'яПублікації
Велика Британія
Європа
Україна