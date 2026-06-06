Запорожская АЭС восстановила питание после 15 часов полного блэкаута - МАГАТЭ
Киев • УНН
На ЗАЭС восстановили внешнее электроснабжение после 15 часов работы на дизельных генераторах. Это уже 18-й случай отключения станции за время войны.
В субботу, 6 июня, на Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение после 15 часов блэкаута. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Детали
Сегодня утром на ЗАЭС было восстановлено внешнее электроснабжение после 15-часового перебоя, когда объекту приходилось полагаться на аварийные дизельные генераторы для охлаждения шести остановленных реакторов. Это стало 18-м случаем отключения внешнего электроснабжения за время войны и одним из самых продолжительных, что подчеркивает чрезвычайную уязвимость электросети и насущную необходимость продолжения запланированных ремонтных работ на линиях электропередач под защитой перемирия, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ
Напомним
3 июня захваченная рф Запорожская АЭС снова временно осталась без внешнего электроснабжения.