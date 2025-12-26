В Україну йдуть мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер: погода на 27 і 28 грудня
Київ • УНН
В Україні 27-28 грудня очікується волога, хмарна погода з мокрим снігом, ожеледицею та сильним вітром до 15-20 м/с. З 30 грудня прогнозується зниження температури, Новий рік буде морозним зі снігом.
Вихідні дні, 27 і 28 грудня, в Україні будуть вологими, хмарними, із періодичним невеликим мокрим снігом. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.
Деталі
Опади прийдуть в Україну з півночі. Водночас на дорогах очікується ожеледиця, часом льодова каша.
І в суботу, і в неділю задуватиме сильно вітер переважно північно-західного напрямку. Пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду. Температура повітря буде нецікавою - відлига або коливання по градусу в той чи інший бік. У Києві вихідними - вогко, хмарно, близько нуля, сильний вітер
Вона попередила: у таку погоду не слід стояти під старими гіллястими деревами. Крім того, зниження температури повітря очікується із 30-го грудня.
Схоже, що Новий рік буде із морозом та снігом. Все, як просили
Нагадаємо
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила: по всій Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина та ожеледиця, оголошено І рівень небезпечності.