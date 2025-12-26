$41.930.22
Ексклюзив
11:18 • 9970 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 9858 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 7206 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 12226 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 16046 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 29120 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 16084 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 27876 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 15741 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
26 грудня, 05:31 • 16052 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
В Україну йдуть мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер: погода на 27 і 28 грудня

Київ • УНН

 • 186 перегляди

В Україні 27-28 грудня очікується волога, хмарна погода з мокрим снігом, ожеледицею та сильним вітром до 15-20 м/с. З 30 грудня прогнозується зниження температури, Новий рік буде морозним зі снігом.

В Україну йдуть мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер: погода на 27 і 28 грудня
Фото: pixabay

Вихідні дні, 27 і 28 грудня, в Україні будуть вологими, хмарними, із періодичним невеликим мокрим снігом. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

Опади прийдуть в Україну з півночі. Водночас на дорогах очікується ожеледиця, часом льодова каша.

І в суботу, і в неділю задуватиме сильно вітер переважно північно-західного напрямку. Пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду. Температура повітря буде нецікавою - відлига або коливання по градусу в той чи інший бік. У Києві вихідними - вогко, хмарно, близько нуля, сильний вітер

 - заявила Діденко.

Вона попередила: у таку погоду не слід стояти під старими гіллястими деревами. Крім того, зниження температури повітря очікується із 30-го грудня.

Схоже, що Новий рік буде із морозом та снігом. Все, як просили

 - заявила синоптик.

Нагадаємо

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила: по всій Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина та ожеледиця, оголошено І рівень небезпечності.

Євген Устименко

Погода та довкілля
Новий рік
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
