В Украину идут мокрый снег, гололедица и сильный ветер: погода на 27 и 28 декабря

12:21 • 780 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 11468 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 10952 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 9158 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 13161 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 16718 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 30375 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 16323 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 28813 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 15817 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
Популярные новости
Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направленииVideo26 декабря, 02:38 • 19612 просмотра
Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД26 декабря, 03:10 • 18385 просмотра
Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР26 декабря, 03:43 • 13770 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 11028 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго09:49 • 14075 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 11469 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 30375 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 28813 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 84738 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 85566 просмотра
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 11466 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 21716 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 25485 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 26435 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 29483 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ИРИС-Т
MIM-104 Patriot
Mercedes-Benz Zetros

В Украину идут мокрый снег, гололедица и сильный ветер: погода на 27 и 28 декабря

Киев • УНН

 • 668 просмотра

В Украине 27-28 декабря ожидается влажная, облачная погода с мокрым снегом, гололедицей и сильным ветром до 15-20 м/с. С 30 декабря прогнозируется снижение температуры, Новый год будет морозным со снегом.

В Украину идут мокрый снег, гололедица и сильный ветер: погода на 27 и 28 декабря
Фото: pixabay

Выходные дни, 27 и 28 декабря, в Украине будут влажными, облачными, с периодическим небольшим мокрым снегом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

Осадки придут в Украину с севера. В то же время на дорогах ожидается гололедица, временами ледяная каша.

И в субботу, и в воскресенье будет дуть сильный ветер преимущественно северо-западного направления. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет неинтересной - оттепель или колебания по градусу в ту или иную сторону. В Киеве в выходные - сыро, облачно, около нуля, сильный ветер

 - заявила Диденко.

Она предупредила: в такую погоду не следует стоять под старыми ветвистыми деревьями. Кроме того, снижение температуры воздуха ожидается с 30 декабря.

Похоже, что Новый год будет с морозом и снегом. Все, как просили

 - заявила синоптик.

Напомним

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила: по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метель и гололедица, объявлен I уровень опасности.

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Новый год
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Киев