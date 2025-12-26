В Украину идут мокрый снег, гололедица и сильный ветер: погода на 27 и 28 декабря
Киев • УНН
В Украине 27-28 декабря ожидается влажная, облачная погода с мокрым снегом, гололедицей и сильным ветром до 15-20 м/с. С 30 декабря прогнозируется снижение температуры, Новый год будет морозным со снегом.
Выходные дни, 27 и 28 декабря, в Украине будут влажными, облачными, с периодическим небольшим мокрым снегом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Детали
Осадки придут в Украину с севера. В то же время на дорогах ожидается гололедица, временами ледяная каша.
И в субботу, и в воскресенье будет дуть сильный ветер преимущественно северо-западного направления. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет неинтересной - оттепель или колебания по градусу в ту или иную сторону. В Киеве в выходные - сыро, облачно, около нуля, сильный ветер
Она предупредила: в такую погоду не следует стоять под старыми ветвистыми деревьями. Кроме того, снижение температуры воздуха ожидается с 30 декабря.
Похоже, что Новый год будет с морозом и снегом. Все, как просили
Напомним
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила: по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метель и гололедица, объявлен I уровень опасности.