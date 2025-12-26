Зима з Карпат накрила всю Україну: попереджає про жовтий рівень небезпеки через погоду
Київ • УНН
По всій країні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина та ожеледиця, оголошено І рівень небезпечності. На горі Піп Іван станом на ранок 26 грудня температура повітря становила -11°С.
По всій країні впродовж дня пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця - І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
Деталі
Станом на ранок 26 грудня на горі Піп Іван хмарно, вітер північно-західний 12м/с, температура повітря -11°С.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Одягайтеся тепліше та будьте уважні на дорогах! Хай сніжна зима дарує гарний настрій і проходить без травм
Нагадаємо
В Україні середня місячна температура у січні 2026 року очікується на 1-7°С морозу, що на 1,5°С нижче норми. Місячна кількість опадів прогнозується в межах норми, 28-79 мм.