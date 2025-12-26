Зима з Карпат накрила всю Україну: попереджає про жовтий рівень небезпеки через погоду

$41.930.22
06:47 • 2870 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 6926 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 18806 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 65445 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 65639 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 80130 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 39858 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 28701 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 21448 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 70439 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Окупанти закріплюють цифрову ізоляцію Криму: мобільний інтернет уповільнюватимуть постійно - ЦНС25 грудня, 21:59 • 9740 перегляди
Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg25 грудня, 23:00 • 10494 перегляди
Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Волині: що відомо25 грудня, 23:34 • 10289 перегляди
росія відмовилася від планів збільшити втричі виробництво СПГ через міжнародні санкції - Bloomberg26 грудня, 00:11 • 5470 перегляди
російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД26 грудня, 01:27 • 6882 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 65447 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 70440 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 51797 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg24 грудня, 14:30 • 86415 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 13:26 • 70212 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 15709 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 19635 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 20644 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 23549 перегляди
Нову пропозицію Paramount щодо Warner Bros. великий інвестор оцінив як "недостатню"25 грудня, 08:09 • 29840 перегляди
Зима з Карпат накрила всю Україну: попереджає про жовтий рівень небезпеки через погоду

Київ • УНН

 62 перегляди

По всій країні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина та ожеледиця, оголошено І рівень небезпечності. На горі Піп Іван станом на ранок 26 грудня температура повітря становила -11°С.

Зима з Карпат накрила всю Україну: попереджає про жовтий рівень небезпеки через погоду
Фото: ДСНС України

По всій країні впродовж дня пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця - І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Станом на ранок 26 грудня на горі Піп Іван хмарно, вітер північно-західний 12м/с, температура повітря -11°С.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Одягайтеся тепліше та будьте уважні на дорогах! Хай сніжна зима дарує гарний настрій і проходить без травм

 - йдеться у дописі.

Нагадаємо

В Україні середня місячна температура у січні 2026 року очікується на 1-7°С морозу, що на 1,5°С нижче норми. Місячна кількість опадів прогнозується в межах норми, 28-79 мм.

Алла Кіосак

Погода та довкілля
Морози в Україні
Енергетика
Сніг в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна