Зима с Карпат накрыла всю Украину: предупреждает о желтом уровне опасности из-за погоды
Киев • УНН
По всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метель и гололедица, объявлен I уровень опасности. На горе Поп Иван по состоянию на утро 26 декабря температура воздуха составляла -11°С.
По всей стране в течение дня порывы ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица - I уровень опасности, желтый. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
По состоянию на утро 26 декабря на горе Поп Иван облачно, ветер северо-западный 12м/с, температура воздуха -11°С.
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Одевайтесь теплее и будьте внимательны на дорогах! Пусть снежная зима дарит хорошее настроение и проходит без травм
Напомним
В Украине средняя месячная температура в январе 2026 года ожидается на 1-7°С мороза, что на 1,5°С ниже нормы. Месячное количество осадков прогнозируется в пределах нормы, 28-79 мм.