Зима с Карпат накрыла всю Украину: предупреждает о желтом уровне опасности из-за погоды

$41.930.22
49.430.26
ukenru
06:47 • 2752 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 6650 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 18693 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 65186 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 65450 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 79969 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 39795 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 28661 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 21429 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 70303 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
6.3м/с
82%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты закрепляют цифровую изоляцию Крыма: мобильный интернет будут замедлять постоянно - ЦНС25 декабря, 21:59 • 9740 просмотра
Блокада США препятствует экспорту венесуэльской нефти в Китай - Bloomberg25 декабря, 23:00 • 10494 просмотра
Враг атаковал объект критической инфраструктуры на Волыни: что известно25 декабря, 23:34 • 10289 просмотра
россия отказалась от планов увеличить втрое производство СПГ из-за международных санкций - Bloomberg26 декабря, 00:11 • 5470 просмотра
российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД26 декабря, 01:27 • 6882 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 65173 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 70297 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 51679 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 86277 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 70101 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Рустем Умеров
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 15674 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 19588 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 20603 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 23482 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 29773 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Крылатая ракета Storm Shadow
Таймс

Зима с Карпат накрыла всю Украину: предупреждает о желтом уровне опасности из-за погоды

Киев • УНН

 • 14 просмотра

По всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метель и гололедица, объявлен I уровень опасности. На горе Поп Иван по состоянию на утро 26 декабря температура воздуха составляла -11°С.

Зима с Карпат накрыла всю Украину: предупреждает о желтом уровне опасности из-за погоды
Фото: ГСЧС Украины

По всей стране в течение дня порывы ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица - I уровень опасности, желтый. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

По состоянию на утро 26 декабря на горе Поп Иван облачно, ветер северо-западный 12м/с, температура воздуха -11°С.

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Одевайтесь теплее и будьте внимательны на дорогах! Пусть снежная зима дарит хорошее настроение и проходит без травм

 - говорится в сообщении.

Напомним

В Украине средняя месячная температура в январе 2026 года ожидается на 1-7°С мороза, что на 1,5°С ниже нормы. Месячное количество осадков прогнозируется в пределах нормы, 28-79 мм.

Алла Киосак

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Энергетика
Снег в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина