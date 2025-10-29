В РФ отменят льготы на электричество, чтобы вытрясти деньги на войну - ЦПД
Киев • УНН
Власти РФ готовят реформу тарифов на электроэнергию, что приведет к росту цен для населения. Это позволит сэкономить 160 млрд рублей за счет незащищенных слоев населения.
российские власти готовят масштабную реформу тарифов на электроэнергию, которая фактически будет означать очередной рост цен для населения. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Там считают, что главная цель этой "реформы" - уменьшить объем государственных субсидий, чтобы высвободить больше средств на нужды войны.
Сейчас государство компенсирует заниженные тарифы для граждан за счет промышленности, малого бизнеса и бюджетных учреждений. Новые правила предусматривают отмену льготных коэффициентов, ограничение социальных норм потребления электричества и уменьшение количества категорий, имеющих право на скидку
По словам аналитиков, власти РФ ожидают, что эти изменения позволят сэкономить 160 млрд рублей (приблизительно $2 млрд), но экономия произойдет за счет незащищенных слоев населения - малообеспеченных семей, пенсионеров, жителей сел.
"кремль уже длительное время сокращает социальные программы ради войны: урезано финансирование медицины, образования и соцвыплат, а теперь под этот каток попадут льготные тарифы на электричество. Власти РФ в очередной раз заставляют граждан платить за войну из собственного кармана", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2026–2028 годы с рекордным дефицитом в 54,6 миллиарда долларов. Минфин РФ предлагает повысить НДС до 22% и снизить порог для "упрощенки" для покрытия нехватки ресурсов.
