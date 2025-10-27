Малі закриває школи через паливну блокаду: країна рятується угодою з росією

Влада Малі оголосила про двотижневе призупинення занять у школах і університетах по всій країні через гостру нестачу палива. Криза, спричинена блокадою з боку повстанців, змусила уряд терміново шукати допомоги – і результатом стала нова енергетична угода з росією, яка має забезпечити країну нафтопродуктами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Проблеми почалися на початку вересня, коли бойовики угруповання "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Мусульман" (JNIM), пов’язаного з "Аль-Каїдою", оголосили блокаду імпорту палива до Малі.

Країна, що не має виходу до моря, фактично опинилася в енергетичній ізоляції: збройні формування атакують колони цистерн, які прямують до столиці Бамако, зриваючи постачання бензину та дизеля.

Аналітики розцінюють дії JNIM як економічний тиск на військовий уряд, який із 2021 року перебуває при владі після перевороту та поступово розриває зв’язки з Францією, орієнтуючись на москву.

На заправках – довгі черги або зачинені ворота. У Бамако вже кілька днів не працює громадський транспорт, а мешканці змушені ходити пішки або користуватися рідкісними мототаксі.

Міністерство освіти повідомило, що навчання в усіх навчальних закладах призупиняється на два тижні, аби "зберегти безпеку учнів і викладачів у період нестабільності".

Брак палива загрожує також системам постачання електроенергії та продуктів харчування, що може перерости у гуманітарну кризу, якщо ситуація не стабілізується найближчим часом.

Угода з москвою

На тлі енергетичного колапсу Малі звернулася до свого нового стратегічного партнера – росії. Минулої п’ятниці уряд оголосив про угоду на постачання від 160 000 до 200 000 тонн нафти та сільськогосподарської продукції.

Глава російської делегації Олексій Кеуліка, який відвідав Бамако, не уточнив терміни поставок, але підтвердив, що москва має намір розширити економічну присутність у Малі.

Він також повідомив, що вже наступного місяця відбудеться перше засідання ради директорів нового золотопереробного заводу, який будується за підтримки росії – ще один доказ поглиблення стратегічного альянсу між двома країнами.

