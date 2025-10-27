$42.000.10
Ексклюзив
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Ексклюзив
Кількість правопорушень за керування у стані сп'яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах
Ексклюзив
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
В Одеському СІЗО ув'язнений покінчив із собою
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
Ексклюзив
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
Ексклюзив
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
Ексклюзив
Малі закриває школи через паливну блокаду: країна рятується угодою з росією

Київ • УНН

У Малі призупинили навчання в школах на два тижні через гостру нестачу палива, спричинену блокадою повстанців. Країна уклала угоду з росією на постачання 160-200 тисяч тонн нафти та сільськогосподарської продукції.

Малі закриває школи через паливну блокаду: країна рятується угодою з росією

Влада Малі оголосила про двотижневе призупинення занять у школах і університетах по всій країні через гостру нестачу палива. Криза, спричинена блокадою з боку повстанців, змусила уряд терміново шукати допомоги – і результатом стала нова енергетична угода з росією, яка має забезпечити країну нафтопродуктами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Проблеми почалися на початку вересня, коли бойовики угруповання "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Мусульман" (JNIM), пов’язаного з "Аль-Каїдою", оголосили блокаду імпорту палива до Малі.

Країна, що не має виходу до моря, фактично опинилася в енергетичній ізоляції: збройні формування атакують колони цистерн, які прямують до столиці Бамако, зриваючи постачання бензину та дизеля.

Аналітики розцінюють дії JNIM як економічний тиск на військовий уряд, який із 2021 року перебуває при владі після перевороту та поступово розриває зв’язки з Францією, орієнтуючись на москву.

Нафта дорожчає на тлі прогресу з рамками торгової угоди між США та Китаєм27.10.25, 10:39 • 3144 перегляди

На заправках – довгі черги або зачинені ворота. У Бамако вже кілька днів не працює громадський транспорт, а мешканці змушені ходити пішки або користуватися рідкісними мототаксі.

Міністерство освіти повідомило, що навчання в усіх навчальних закладах призупиняється на два тижні, аби "зберегти безпеку учнів і викладачів у період нестабільності".

Брак палива загрожує також системам постачання електроенергії та продуктів харчування, що може перерости у гуманітарну кризу, якщо ситуація не стабілізується найближчим часом.

Угода з москвою

На тлі енергетичного колапсу Малі звернулася до свого нового стратегічного партнера – росії. Минулої п’ятниці уряд оголосив про угоду на постачання від 160 000 до 200 000 тонн нафти та сільськогосподарської продукції.

Глава російської делегації Олексій Кеуліка, який відвідав Бамако, не уточнив терміни поставок, але підтвердив, що москва має намір розширити економічну присутність у Малі.

Він також повідомив, що вже наступного місяця відбудеться перше засідання ради директорів нового золотопереробного заводу, який будується за підтримки росії – ще один доказ поглиблення стратегічного альянсу між двома країнами.

Трамп змушує світ спалювати більше нафти та газу - Bloomberg27.10.25, 12:31 • 3928 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Сутички
Золото
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Reuters
Bloomberg
Бамако
Малі
Франція
Китай
Сполучені Штати Америки