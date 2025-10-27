Трамп змушує світ спалювати більше нафти та газу - Bloomberg
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп використовує торговельні переговори, погрози митами та словесні докори, щоб спонукати країни відмовитися від зобов'язань щодо відновлюваних джерел енергії. Це сприяє купівлі більшої кількості американської нафти та скрапленого природного газу.
Президент США Дональд Трамп змушує світ спалювати більше нафти і газу. Він використовує торгівельні переговори, погрози введення мит і словесні докори, щоб спонукати країни відмовитися від своїх зобов'язань щодо відновлюваних джерел енергії (і при цьому купувати більше американської нафти та скрапленого природного газу), повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
За словами високопоставленого чиновника Державного департаменту США, який попросив не називати його імені, , група американських дипломатів і міністрів зустрілася з представниками різних країн, щоб переконати їх погодитися з діями Трампа.
Через 10 місяців після початку свого другого терміну ці дії Трампа демонструють дивовижний успіх, оскільки ключові фігури та країни все більше піддаються рішучому тиску.
Прихильники нафти і газу підтримують амбіції президента. Вони кажуть, що він допоміг перезапустити глобальну дискусію про зміну клімату і надав бажану політичну можливість банкам, корпораціям та іншим урядам, які хотіли відмовитися від деяких цілей сталого розвитку в умовах зростаючого попиту на електроенергію.
Але на думку захисників навколишнього середовища, Трамп несправедливо нав'язує свою волю світу, якому залишається все менше часу, щоб обмежити викиди та запобігти найгіршим наслідкам глобального потепління
