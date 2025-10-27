Трамп заставляет мир сжигать больше нефти и газа - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заставляет мир сжигать больше нефти и газа. Он использует торговые переговоры, угрозы введения пошлин и словесные упреки, чтобы побудить страны отказаться от своих обязательств по возобновляемым источникам энергии (и при этом покупать больше американской нефти и сжиженного природного газа), сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам высокопоставленного чиновника Государственного департамента США, который попросил не называть его имени, группа американских дипломатов и министров встретилась с представителями разных стран, чтобы убедить их согласиться с действиями Трампа.

Через 10 месяцев после начала своего второго срока эти действия Трампа демонстрируют удивительный успех, поскольку ключевые фигуры и страны все больше поддаются решительному давлению.

Сторонники нефти и газа поддерживают амбиции президента. Они говорят, что он помог перезапустить глобальную дискуссию об изменении климата и предоставил желанную политическую возможность банкам, корпорациям и другим правительствам, которые хотели отказаться от некоторых целей устойчивого развития в условиях растущего спроса на электроэнергию.

Но по мнению защитников окружающей среды, Трамп несправедливо навязывает свою волю миру, которому остается все меньше времени, чтобы ограничить выбросы и предотвратить наихудшие последствия глобального потепления.

Напомним

