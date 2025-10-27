Мали закрывает школы из-за топливной блокады и заключает энергетическое соглашение с россией

Мали закрывает школы из-за топливной блокады: страна спасается соглашением с Россией

Власти Мали объявили о двухнедельной приостановке занятий в школах и университетах по всей стране из-за острой нехватки топлива. Кризис, вызванный блокадой со стороны повстанцев, заставил правительство срочно искать помощи – и результатом стало новое энергетическое соглашение с Россией, которое должно обеспечить страну нефтепродуктами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Проблемы начались в начале сентября, когда боевики группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Мусульман" (JNIM), связанной с "Аль-Каидой", объявили блокаду импорта топлива в Мали.

Страна, не имеющая выхода к морю, фактически оказалась в энергетической изоляции: вооруженные формирования атакуют колонны цистерн, которые направляются в столицу Бамако, срывая поставки бензина и дизеля.

Аналитики расценивают действия JNIM как экономическое давление на военное правительство, которое с 2021 года находится у власти после переворота и постепенно разрывает связи с Францией, ориентируясь на Москву.

ч. Нефть дорожает на фоне прогресса с рамками торгового соглашения между США и Китаем

На заправках – длинные очереди или закрытые ворота. В Бамако уже несколько дней не работает общественный транспорт, а жители вынуждены ходить пешком или пользоваться редкими мототакси.

Министерство образования сообщило, что обучение во всех учебных заведениях приостанавливается на две недели, чтобы "сохранить безопасность учащихся и преподавателей в период нестабильности".

Нехватка топлива угрожает также системам поставок электроэнергии и продуктов питания, что может перерасти в гуманитарный кризис, если ситуация не стабилизируется в ближайшее время.

Соглашение с Москвой

На фоне энергетического коллапса Мали обратилась к своему новому стратегическому партнеру – России. В прошлую пятницу правительство объявило о соглашении на поставку от 160 000 до 200 000 тонн нефти и сельскохозяйственной продукции.

Глава российской делегации Алексей Кеулика, посетивший Бамако, не уточнил сроки поставок, но подтвердил, что Москва намерена расширить экономическое присутствие в Мали.

Он также сообщил, что уже в следующем месяце состоится первое заседание совета директоров нового золотоперерабатывающего завода, который строится при поддержке России – еще одно доказательство углубления стратегического альянса между двумя странами.

ч. Трамп заставляет мир сжигать больше нефти и газа - Bloomberg