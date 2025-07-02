Викрадення мігрантів з метою викупу: у Польщі затримали 4 українців
Київ • УНН
Польська поліція викрила міжнародне угруповання, яке викрадало мігрантів у Польщі та Латвії, вимагаючи викуп. Серед затриманих четверо громадян України, які легально перебували в Польщі.
Правоохоронці Центрального бюро розслідувань поліції Польщі викрили міжнародне угруповання, підозрюване у жорстоких викраданнях мігрантів з метою отримання викупу. У складі банди затримали чотирьох українців. Про це повідомляє польське RMF FM, передає УНН.
Деталі
Як з'ясували польські правоохоронці, міжнародна злочинна банда діяла на території Польщі та Латвії. Зловмисники викрадали людей, нелегально переправляли їх через кордон та вимагали у родин викуп за викрадених.
Затримані – четверо громадян України. Вони перебували в Польщі легально. Найстаршій жінці 40 років, а наймолодшому зловмиснику – 20 років.
Повідомляється також, що у середині червня Центральне бюро розслідувань отримало інформацію про викрадення двох громадян Ефіопії. Представники однієї з гуманітарних організацій повідомили, що отримали через інтернет відповідне сповіщення.
У повідомленні, написаному англійською мовою, йшлося про те, що в Польщі утримують людей, яких викрала банда, що вимагає викуп у криптовалютах. Злочинці погрожували вбити жертв і продати їхні органи. У повідомленні були фотографії оголених зв'язаних чоловіків.
Відомо також, що члени банди у Латвії викрали трьох малійців. Чоловіків зв'язали та замкнули в багажнику. Одного з них прив'язали до дерева та жорстоко побили дерев'яною палицею. Відео тортур було надіслано його родині з вимогою викупу.
Польська поліція налагодила співпрацю зі службами Латвії, Литви та Естонії для розслідування резонансної справи. Особу викрадачів встановлено.
Наприкінці червня трьох осіб з банди викрадачів вдалося затримати у Польщі. За даними RMF FM, деякі члени банди досі перебувають на волі.
Вбивство українки з маленькою донькою у Німеччині: МЗС підтвердило затримання українця, справа на контролі01.07.25, 11:38 • 1392 перегляди