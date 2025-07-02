Викрадення мігрантів з метою викупу: у Польщі затримали 4 українців

$41.820.04
49.410.42
ukenru
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
14:12 • 1581 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
13:11 • 5186 перегляди
Україна має зброю до кінця літа: далі можливий критичний момент - Bild
12:33 • 13172 перегляди
Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ
Ексклюзив
11:52 • 32235 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
11:29 • 22563 перегляди
Бойова авіація на межі можливостей: що думають експерти про використання Мі-8 на війні в Україні
09:18 • 29207 перегляди
ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
Ексклюзив
08:30 • 42229 перегляди
"Не злити путіна": політолог пояснив, чим продиктоване рішення США про скорочення постачання озброєння Україні
2 липня, 08:15 • 72768 перегляди
Чи є реальна загроза Дніпру: Буданов озвучив відповідь
2 липня, 07:10 • 40047 перегляди
Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
Ексклюзив
2 липня, 06:39 • 45912 перегляди
Отруєння на Вінниччині: серед постраждалих 9 дітей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
7.3м/с
34%
749мм
Популярнi новини
Харків уночі зазнав удару рф дроном: показали наслідки2 липня, 05:59 • 20268 перегляди
Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який вдарив співачку Тоню Матвієнко2 липня, 07:17 • 16761 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 52388 перегляди
Келлог відкинув закиди про "обіцянку" лукашенку щодо ударів по рф10:07 • 11435 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок13:18 • 10819 перегляди
Публікації
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
14:12 • 1594 перегляди
Україна стикається з правовими ризиками в експлуатації радянської авіатехніки – наявна системна проблема13:43 • 4368 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок13:18 • 10891 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
11:52 • 32249 перегляди
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
2 липня, 06:24 • 89777 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Володимир Зеленський
Чернишов Олексій Михайлович
Вірастюк Василь Ярославович
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Білий дім
Індія
Реклама
УНН Lite
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон12:56 • 4191 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 52434 перегляди
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 40450 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом1 липня, 11:17 • 103393 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті1 липня, 10:47 • 104080 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Мі-8
Мі-24
Тайм (журнал)

Викрадення мігрантів з метою викупу: у Польщі затримали 4 українців

Київ • УНН

 • 865 перегляди

Польська поліція викрила міжнародне угруповання, яке викрадало мігрантів у Польщі та Латвії, вимагаючи викуп. Серед затриманих четверо громадян України, які легально перебували в Польщі.

Викрадення мігрантів з метою викупу: у Польщі затримали 4 українців

Правоохоронці Центрального бюро розслідувань поліції Польщі викрили міжнародне угруповання, підозрюване у жорстоких викраданнях мігрантів з метою отримання викупу. У складі банди затримали чотирьох українців. Про це повідомляє польське RMF FM, передає УНН.

Деталі

Як з'ясували польські правоохоронці, міжнародна злочинна банда діяла на території Польщі та Латвії. Зловмисники викрадали людей, нелегально переправляли їх через кордон та вимагали у родин викуп за викрадених.

Затримані – четверо громадян України. Вони перебували в Польщі легально. Найстаршій жінці 40 років, а наймолодшому зловмиснику – 20 років.

Повідомляється також, що у середині червня Центральне бюро розслідувань отримало інформацію про викрадення двох громадян Ефіопії. Представники однієї з гуманітарних організацій повідомили, що отримали через інтернет відповідне сповіщення.

У повідомленні, написаному англійською мовою, йшлося про те, що в Польщі утримують людей, яких викрала банда, що вимагає викуп у криптовалютах. Злочинці погрожували вбити жертв і продати їхні органи. У повідомленні були фотографії оголених зв'язаних чоловіків.

Відомо також, що члени банди у Латвії викрали трьох малійців. Чоловіків зв'язали та замкнули в багажнику. Одного з них прив'язали до дерева та жорстоко побили дерев'яною палицею. Відео тортур було надіслано його родині з вимогою викупу.

Польська поліція налагодила співпрацю зі службами Латвії, Литви та Естонії для розслідування резонансної справи. Особу викрадачів встановлено.

Наприкінці червня трьох осіб з банди викрадачів вдалося затримати у Польщі. За даними RMF FM, деякі члени банди досі перебувають на волі.

Вбивство українки з маленькою донькою у Німеччині: МЗС підтвердило затримання українця, справа на контролі01.07.25, 11:38 • 1392 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

Кримінал та НПНовини СвітуНаші за кордоном
Латвія
Малі
Ефіопія
Литва
Естонія
Україна
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9