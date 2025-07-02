Похищение мигрантов с целью выкупа: в Польше задержаны 4 украинца
Киев • УНН
Польская полиция разоблачила международную группировку, которая похищала мигрантов в Польше и Латвии, требуя выкуп. Среди задержанных четверо граждан Украины, которые легально находились в Польше.
Правоохранители Центрального бюро расследований полиции Польши разоблачили международную группировку, подозреваемую в жестоких похищениях мигрантов с целью получения выкупа. В составе банды задержали четырех украинцев. Об этом сообщает польское RMF FM, передает УНН.
Детали
Как выяснили польские правоохранители, международная преступная банда действовала на территории Польши и Латвии. Злоумышленники похищали людей, нелегально переправляли их через границу и требовали у семей выкуп за похищенных.
Задержанные – четверо граждан Украины. Они находились в Польше легально. Самой старшей женщине 40 лет, а самому младшему злоумышленнику – 20 лет.
Сообщается также, что в середине июня Центральное бюро расследований получило информацию о похищении двух граждан Эфиопии. Представители одной из гуманитарных организаций сообщили, что получили через интернет соответствующее уведомление.
В сообщении, написанном на английском языке, говорилось о том, что в Польше удерживают людей, которых похитила банда, требующая выкуп в криптовалютах. Преступники угрожали убить жертв и продать их органы. В сообщении были фотографии обнаженных связанных мужчин.
Известно также, что члены банды в Латвии похитили трех малийцев. Мужчин связали и заперли в багажнике. Одного из них привязали к дереву и жестоко избили деревянной палкой. Видео пыток было отправлено его семье с требованием выкупа.
Польская полиция наладила сотрудничество со службами Латвии, Литвы и Эстонии для расследования резонансного дела. Личность похитителей установлена.
В конце июня трех человек из банды похитителей удалось задержать в Польше. По данным RMF FM, некоторые члены банды до сих пор находятся на свободе.
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