Колишнього прем’єра Малі засудили до двох років ув’язнення за критику військових
Київ • УНН
Колишнього прем'єр-міністра Малі Мусу Мару засудили до двох років ув'язнення та штрафу за допис у соцмережах, де він критикував військових лідерів. Правозахисні організації вважають вирок частиною репресій проти інакомислення.
Суд у Малі засудив експрем'єр-міністр країни Мусу Мару до двох років позбавлення волі та штрафу у 500 тисяч франків КФА за допис у соцмережах, у якому він критикував військових лідерів країни. Організації з прав людини розцінюють вирок як частину ширших репресій проти інакомислення, пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Суд Малі засудив колишнього прем'єр-міністра Мусу Мару до двох років позбавлення волі за допис у соціальних мережах, у якому критикував військових лідерів за скорочення демократичного простору в цій західноафриканській країні
Маунтага Талл, адвокат колишнього посадовця, також опублікував у соціальній мережі X, що окрім цього Мару оштрафували на 500 тисяч франків КФА (887,10 доларів США).
Уряд Малі не прокоментував ситуацію, а зі стороною обвинувачення зв'язатися не вдалося, пише видання.
Доповнення
Як вказано, Мара є однією з небагатьох публічних осіб, які відкрито ставлять під сумнів військовий уряд Ассімі Гойти, який на початку цього року розпустив політичні партії та надав собі новий п'ятирічний мандат без виборів.
Amnesty International у своїй заяві заявила, що вирок Марі був "частиною ширших репресій проти інакомислення".
Замість того, щоб заглушати критиків, влада повинна припинити ескалацію репресій проти мирного інакомислення та авторитарної практики"
Влада Малі стикається з посиленням загрози від джихадистського повстання. У останні тижні бойовики, пов’язані з Аль-Каїдою, як повідомляється, намагалися перекрити постачання палива до країни без виходу до моря, що призвело до тимчасового закриття шкіл до середини листопада.
Раніше УНН писав, що у Малі призупинили навчання в школах на два тижні через гостру нестачу палива, спричинену блокадою повстанців. Країна уклала угоду з росією на постачання 160-200 тисяч тонн нафти та сільськогосподарської продукції.