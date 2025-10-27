Бывшего премьера Мали приговорили к двум годам тюрьмы за критику военных
Бывшего премьер-министра Мали Мусу Мару приговорили к двум годам тюремного заключения и штрафу за сообщение в соцсетях, где он критиковал военных лидеров. Правозащитные организации считают приговор частью репрессий против инакомыслия.
Суд в Мали приговорил экс-премьер-министра страны Мусу Мару к двум годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч франков КФА за пост в соцсетях, в котором он критиковал военных лидеров страны. Правозащитные организации расценивают приговор как часть более широких репрессий против инакомыслия, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Суд Мали приговорил бывшего премьер-министра Мусу Мару к двум годам лишения свободы за пост в социальных сетях, в котором он критиковал военных лидеров за сокращение демократического пространства в этой западноафриканской стране
Маунтага Талл, адвокат бывшего чиновника, также опубликовал в социальной сети X, что помимо этого Мару оштрафовали на 500 тысяч франков КФА (887,10 долларов США).
Правительство Мали не прокомментировало ситуацию, а со стороной обвинения связаться не удалось, пишет издание.
Дополнение
Как указано, Мара является одним из немногих публичных лиц, которые открыто ставят под сомнение военное правительство Ассими Гойты, которое в начале этого года распустило политические партии и предоставило себе новый пятилетний мандат без выборов.
Amnesty International в своем заявлении заявила, что приговор Маре был "частью более широких репрессий против инакомыслия".
Вместо того, чтобы заглушать критиков, власти должны прекратить эскалацию репрессий против мирного инакомыслия и авторитарной практики"
Власти Мали сталкиваются с усилением угрозы от джихадистского восстания. В последние недели боевики, связанные с Аль-Каидой, как сообщается, пытались перекрыть поставки топлива в страну без выхода к морю, что привело к временному закрытию школ до середины ноября.
Ранее УНН писал, что в Мали приостановили обучение в школах на две недели из-за острой нехватки топлива, вызванной блокадой повстанцев. Страна заключила соглашение с россией на поставку 160-200 тысяч тонн нефти и сельскохозяйственной продукции.