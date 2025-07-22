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У Франції розслідують факти використання рабської праці на виноградниках: серед постраждалих є українці

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

Суд у Франції засудив директорку компанії Anavim та двох чоловіків за торгівлю людьми, які працювали в нелюдських умовах під час збору винограду. Компанію розпустили, а винних зобов'язали виплатити компенсації потерпілим.

У Франції розслідують факти використання рабської праці на виноградниках: серед постраждалих є українці

У французькому департаменті Шампань триває розслідування щодо нелюдських умов, в яких працювали сезонні робітники під час збору врожаю винограду. Також під наглядом правоохоронних і судових органів Франції перебуває справа про використання українців під час того ж збору врожаю 2023 року, який відзначився надзвичайною спекою та смертю чотирьох збирачів винограду, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Суд засудив директора сервісної компанії під назвою Anavim, киргизьку жінку років сорока, до двох років позбавлення волі та ще до двох років умовно. Вона заперечувала свою відповідальність за житлові умови та звинуватила двох інших обвинувачених, яких підозрювали у вербуванні збирачів.

Також суд засудив двох інших, обох чоловіків років тридцяти, до одного року позбавлення волі з умовними термінами.

Усіх трьох було визнано винними у торгівлі людьми, яка згідно з французьким законодавством визначається як "вербування, перевезення, передача, розміщення або отримання особи для її експлуатації", шляхом примусового працевлаштування, зловживання владою, зловживання вразливим становищем або в обмін на оплату чи пільги.

Директорку Anavim також було визнано винною у злочинах, включаючи приховування працевлаштування працівників.

Суд у Шалон-ан-Шампань розпустив компанію та зобов'язав виноробний кооператив, з яким вона працювала, виплатити штраф у розмірі 75 000 євро. Суд зобов'язав трьох винних виплатити по 4 тисячі євро кожному потерпілому.

Адвокат жертв - понад 50 переважно нелегальних трудових мігрантів з Малі, Мавританії, Кот-д'Івуару та Сенегалу – заявив, що суд ухвалив "історичне" рішення. Жертви, які заявили, що з ними поводилися "як з рабами", також високо оцінили рішення суду.

Люди працювали в дуже поганих умовах, і це рішення справедливе - сказав Амаду Діалло, 39-річний мешканець Сенегалу.

Зі свого боку адвокат директорки Anavim назвав рішення "несправедливим" і заявив, що буде подана апеляція.

Мій клієнт - ідеальний винуватець для галузі, яка довго закривала очі на власні дії

- сказав Бруно Кестель.

Максим Сессьє, адвокат потерпілих, сказав, що врожай 2025 року "буде ретельно перевірений, і ніхто не зможе сказати: "я не розумів, я не знав, хто ці люди на моїх виноградниках" ".

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У вересні 2023 року інспекція праці виявила, що житло, надане Anavim збирачам винограду на південний захід від Реймса, "серйозно підривало" їхню безпеку, здоров'я та гідність.

Згодом префектура закрила житло, вказавши на імпровізовані постільні речі та "жахливий стан вбиралень та місць загального користування".

Камара Сіку, одна з жертв, повідомила суду, що з робітниками поводилися "як з рабами".

Нас помістили в покинуту будівлю, без їжі, без води, без нічого - додав Модібо Сідібе, який сказав, що робітники перебували на полях з 5:00 до 18:00.

Comite Champagne, який представляє виноградарів та шампанські будинки, був позивачем у судовому процесі.

Ви не граєтеся зі здоров'ям та безпекою сезонних робітників. Ми також не граємося з іміджем нашого апелласьйона

- заявила торгова асоціація.

Профспілка шампанських CGT заявила, що покарання було недостатнім.

Ми вимагаємо зниження якості врожаю в зонах, де були скоєні правопорушення, щоб його більше не можна було використовувати для виробництва шампанського

 - сказав Хосе Бланко, генеральний секретар CGT.

Щороку близько 120 000 сезонних робітників залучаються для збору винограду, вирощеного на 34 000 гектарах (84 000 акрах) у регіоні Шампань.

Трудова експлуатація українців

У 2023 році четверо збирачів винограду загинули, можливо, внаслідок сонячного удару після роботи в умовах палючої спеки.

У листопаді постачальник послуг та його керівник постануть перед судом за підозрою в утриманні 40 українців у непридатних умовах.

Доповнення

росіяни заарештували українця Євгена Ільченка за ведення Telegram-каналу про окупований Мелітополь. Його піддавали тортурам та примушували до рабської праці, зокрема риття траншей для російських військових.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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