Во Франции расследуют факты использования рабского труда на виноградниках: среди пострадавших есть украинцы

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Офис Генерального прокурора и СБУ выявили новые факты утечки из НАБУ информации с ограниченным доступом
08:08 • 6562 просмотра
Офис Генерального прокурора и СБУ выявили новые факты утечки из НАБУ информации с ограниченным доступом
07:27 • 15173 просмотра
На оборону нужно $120 млрд в следующем году, половину планируют получить при поддержке союзников - Шмыгаль
06:19 • 30322 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов
Эксклюзив
06:15 • 17562 просмотра
Агенты рф в НАБУ: такое случается, когда структура работает бесконтрольно – эксперт
05:56 • 27325 просмотра
Мораторий на проверки бизнеса: что предусматривает утвержденное Зеленским решение СНБО
Эксклюзив
05:30 • 21520 просмотра
Необходимо дать надлежащую оценку процессу отбора сотрудников НАБУ – юрист
21 июля, 17:47 • 36789 просмотра
Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
Эксклюзив
21 июля, 15:11 • 126791 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
21 июля, 14:45 • 64022 просмотра
Сколько фруктов и ягод можно употреблять ежедневно и есть ли противопоказания - объясняет нутрициолог
Эксклюзив
21 июля, 14:09 • 94117 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2.5м/с
52%
743мм
Популярные новости
Нидерланды внесут значительный вклад в поставки Украине Patriot - министр обороны22 июля, 00:40 • 27055 просмотра
Двое киевлян поджигали дома семей военных по заказу спецслужб РФ: подробности от Нацполиции22 июля, 01:01 • 29747 просмотра
Украинские военные показали эффектное уничтожение оккупантов и вражеской техники на Харьковщине22 июля, 01:23 • 24907 просмотра
Атака на Одессу: мэр города рассказал о последствиях вражеских дроновых ударов22 июля, 01:47 • 23116 просмотра
Иран заявляет о готовности к ядерным переговорам с США, но есть условие22 июля, 02:11 • 26873 просмотра
публикации
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых07:18 • 21018 просмотра
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса06:46 • 22353 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов06:19 • 30337 просмотра
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела21 июля, 15:24 • 92009 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
21 июля, 15:11 • 126795 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Коломойский
Рустем Умеров
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Крым
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 130010 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 224197 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 239748 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 236141 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 235906 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Truth Social
Серия Airbus A320
Dragon 2

Во Франции расследуют факты использования рабского труда на виноградниках: среди пострадавших есть украинцы

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Суд во Франции приговорил директора компании Anavim и двух мужчин за торговлю людьми, которые работали в нечеловеческих условиях во время сбора винограда. Компанию распустили, а виновных обязали выплатить компенсации потерпевшим.

Во Франции расследуют факты использования рабского труда на виноградниках: среди пострадавших есть украинцы

Во французском департаменте Шампань продолжается расследование нечеловеческих условий, в которых работали сезонные рабочие во время сбора винограда. Также под надзором правоохранительных и судебных органов Франции находится дело об использовании украинцев во время того же сбора урожая 2023 года, который отличился чрезвычайной жарой и смертью четырех сборщиков винограда, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Суд приговорил директора сервисной компании под названием Anavim, киргизскую женщину лет сорока, к двум годам лишения свободы и еще к двум годам условно. Она отрицала свою ответственность за жилищные условия и обвинила двух других обвиняемых, которых подозревали в вербовке сборщиков.

Также суд приговорил двух других, обоих мужчин лет тридцати, к одному году лишения свободы с условными сроками.

Все трое были признаны виновными в торговле людьми, которая согласно французскому законодательству определяется как "вербовка, перевозка, передача, размещение или получение лица для его эксплуатации", путем принудительного трудоустройства, злоупотребления властью, злоупотребления уязвимым положением или в обмен на оплату или льготы.

Директор Anavim также была признана виновной в преступлениях, включая сокрытие трудоустройства работников.

Суд в Шалон-ан-Шампань распустил компанию и обязал винодельческий кооператив, с которым она работала, выплатить штраф в размере 75 000 евро. Суд обязал трех виновных выплатить по 4 тысячи евро каждому потерпевшему.

Адвокат жертв - более 50 преимущественно нелегальных трудовых мигрантов из Мали, Мавритании, Кот-д'Ивуара и Сенегала – заявил, что суд принял "историческое" решение. Жертвы, которые заявили, что с ними обращались "как с рабами", также высоко оценили решение суда.

Люди работали в очень плохих условиях, и это решение справедливо - сказал Амаду Диалло, 39-летний житель Сенегала.

Со своей стороны адвокат директора Anavim назвал решение "несправедливым" и заявил, что будет подана апелляция.

Мой клиент - идеальный виновник для отрасли, которая долго закрывала глаза на собственные действия

- сказал Бруно Кестель.

Максим Сессье, адвокат потерпевших, сказал, что урожай 2025 года "будет тщательно проверен, и никто не сможет сказать: "я не понимал, я не знал, кто эти люди на моих виноградниках" ".

В Польше полиция ликвидировала банду сутенеров из 18 человек: 15 из них украинцы16.04.2025, 15:54 • 6345 просмотров

В сентябре 2023 года инспекция труда обнаружила, что жилье, предоставленное Anavim сборщикам винограда к юго-западу от Реймса, "серьезно подрывало" их безопасность, здоровье и достоинство.

Впоследствии префектура закрыла жилье, указав на импровизированные постельные принадлежности и "ужасное состояние уборных и мест общего пользования".

Камара Сику, одна из жертв, сообщила суду, что с рабочими обращались "как с рабами".

Нас поместили в заброшенное здание, без еды, без воды, без ничего - добавил Модибо Сидибе, который сказал, что рабочие находились на полях с 5:00 до 18:00.

Comite Champagne, который представляет виноградарей и шампанские дома, был истцом в судебном процессе.

Вы не играете со здоровьем и безопасностью сезонных рабочих. Мы также не играем с имиджем нашего апелласьона

- заявила торговая ассоциация.

Профсоюз шампанских CGT заявил, что наказание было недостаточным.

Мы требуем снижения качества урожая в зонах, где были совершены правонарушения, чтобы его больше нельзя было использовать для производства шампанского

 - сказал Хосе Бланко, генеральный секретарь CGT.

Ежегодно около 120 000 сезонных рабочих привлекаются для сбора винограда, выращенного на 34 000 гектарах (84 000 акрах) в регионе Шампань.

Трудовая эксплуатация украинцев

В 2023 году четверо сборщиков винограда погибли, возможно, в результате солнечного удара после работы в условиях палящей жары.

В ноябре поставщик услуг и его руководитель предстанут перед судом по подозрению в содержании 40 украинцев в непригодных условиях.

Дополнение

россияне арестовали украинца Евгения Ильченко за ведение Telegram-канала об оккупированном Мелитополе. Его подвергали пыткам и принуждали к рабскому труду, в частности рытью траншей для российских военных.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Сенегал
Мали
Франция
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9