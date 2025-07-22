Во Франции расследуют факты использования рабского труда на виноградниках: среди пострадавших есть украинцы
Киев • УНН
Суд во Франции приговорил директора компании Anavim и двух мужчин за торговлю людьми, которые работали в нечеловеческих условиях во время сбора винограда. Компанию распустили, а виновных обязали выплатить компенсации потерпевшим.
Во французском департаменте Шампань продолжается расследование нечеловеческих условий, в которых работали сезонные рабочие во время сбора винограда. Также под надзором правоохранительных и судебных органов Франции находится дело об использовании украинцев во время того же сбора урожая 2023 года, который отличился чрезвычайной жарой и смертью четырех сборщиков винограда, сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Суд приговорил директора сервисной компании под названием Anavim, киргизскую женщину лет сорока, к двум годам лишения свободы и еще к двум годам условно. Она отрицала свою ответственность за жилищные условия и обвинила двух других обвиняемых, которых подозревали в вербовке сборщиков.
Также суд приговорил двух других, обоих мужчин лет тридцати, к одному году лишения свободы с условными сроками.
Все трое были признаны виновными в торговле людьми, которая согласно французскому законодательству определяется как "вербовка, перевозка, передача, размещение или получение лица для его эксплуатации", путем принудительного трудоустройства, злоупотребления властью, злоупотребления уязвимым положением или в обмен на оплату или льготы.
Директор Anavim также была признана виновной в преступлениях, включая сокрытие трудоустройства работников.
Суд в Шалон-ан-Шампань распустил компанию и обязал винодельческий кооператив, с которым она работала, выплатить штраф в размере 75 000 евро. Суд обязал трех виновных выплатить по 4 тысячи евро каждому потерпевшему.
Адвокат жертв - более 50 преимущественно нелегальных трудовых мигрантов из Мали, Мавритании, Кот-д'Ивуара и Сенегала – заявил, что суд принял "историческое" решение. Жертвы, которые заявили, что с ними обращались "как с рабами", также высоко оценили решение суда.
Люди работали в очень плохих условиях, и это решение справедливо - сказал Амаду Диалло, 39-летний житель Сенегала.
Со своей стороны адвокат директора Anavim назвал решение "несправедливым" и заявил, что будет подана апелляция.
Мой клиент - идеальный виновник для отрасли, которая долго закрывала глаза на собственные действия
Максим Сессье, адвокат потерпевших, сказал, что урожай 2025 года "будет тщательно проверен, и никто не сможет сказать: "я не понимал, я не знал, кто эти люди на моих виноградниках" ".
В Польше полиция ликвидировала банду сутенеров из 18 человек: 15 из них украинцы16.04.2025, 15:54 • 6345 просмотров
В сентябре 2023 года инспекция труда обнаружила, что жилье, предоставленное Anavim сборщикам винограда к юго-западу от Реймса, "серьезно подрывало" их безопасность, здоровье и достоинство.
Впоследствии префектура закрыла жилье, указав на импровизированные постельные принадлежности и "ужасное состояние уборных и мест общего пользования".
Камара Сику, одна из жертв, сообщила суду, что с рабочими обращались "как с рабами".
Нас поместили в заброшенное здание, без еды, без воды, без ничего - добавил Модибо Сидибе, который сказал, что рабочие находились на полях с 5:00 до 18:00.
Comite Champagne, который представляет виноградарей и шампанские дома, был истцом в судебном процессе.
Вы не играете со здоровьем и безопасностью сезонных рабочих. Мы также не играем с имиджем нашего апелласьона
Профсоюз шампанских CGT заявил, что наказание было недостаточным.
Мы требуем снижения качества урожая в зонах, где были совершены правонарушения, чтобы его больше нельзя было использовать для производства шампанского
Ежегодно около 120 000 сезонных рабочих привлекаются для сбора винограда, выращенного на 34 000 гектарах (84 000 акрах) в регионе Шампань.
Трудовая эксплуатация украинцев
В 2023 году четверо сборщиков винограда погибли, возможно, в результате солнечного удара после работы в условиях палящей жары.
В ноябре поставщик услуг и его руководитель предстанут перед судом по подозрению в содержании 40 украинцев в непригодных условиях.
Дополнение
россияне арестовали украинца Евгения Ильченко за ведение Telegram-канала об оккупированном Мелитополе. Его подвергали пыткам и принуждали к рабскому труду, в частности рытью траншей для российских военных.