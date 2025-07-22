Во Франции расследуют факты использования рабского труда на виноградниках: среди пострадавших есть украинцы

Во французском департаменте Шампань продолжается расследование нечеловеческих условий, в которых работали сезонные рабочие во время сбора винограда. Также под надзором правоохранительных и судебных органов Франции находится дело об использовании украинцев во время того же сбора урожая 2023 года, который отличился чрезвычайной жарой и смертью четырех сборщиков винограда, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Суд приговорил директора сервисной компании под названием Anavim, киргизскую женщину лет сорока, к двум годам лишения свободы и еще к двум годам условно. Она отрицала свою ответственность за жилищные условия и обвинила двух других обвиняемых, которых подозревали в вербовке сборщиков.

Также суд приговорил двух других, обоих мужчин лет тридцати, к одному году лишения свободы с условными сроками.

Все трое были признаны виновными в торговле людьми, которая согласно французскому законодательству определяется как "вербовка, перевозка, передача, размещение или получение лица для его эксплуатации", путем принудительного трудоустройства, злоупотребления властью, злоупотребления уязвимым положением или в обмен на оплату или льготы.

Директор Anavim также была признана виновной в преступлениях, включая сокрытие трудоустройства работников.

Суд в Шалон-ан-Шампань распустил компанию и обязал винодельческий кооператив, с которым она работала, выплатить штраф в размере 75 000 евро. Суд обязал трех виновных выплатить по 4 тысячи евро каждому потерпевшему.

Адвокат жертв - более 50 преимущественно нелегальных трудовых мигрантов из Мали, Мавритании, Кот-д'Ивуара и Сенегала – заявил, что суд принял "историческое" решение. Жертвы, которые заявили, что с ними обращались "как с рабами", также высоко оценили решение суда.

Люди работали в очень плохих условиях, и это решение справедливо - сказал Амаду Диалло, 39-летний житель Сенегала.

Со своей стороны адвокат директора Anavim назвал решение "несправедливым" и заявил, что будет подана апелляция.

Мой клиент - идеальный виновник для отрасли, которая долго закрывала глаза на собственные действия - сказал Бруно Кестель.

Максим Сессье, адвокат потерпевших, сказал, что урожай 2025 года "будет тщательно проверен, и никто не сможет сказать: "я не понимал, я не знал, кто эти люди на моих виноградниках" ".

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В сентябре 2023 года инспекция труда обнаружила, что жилье, предоставленное Anavim сборщикам винограда к юго-западу от Реймса, "серьезно подрывало" их безопасность, здоровье и достоинство.

Впоследствии префектура закрыла жилье, указав на импровизированные постельные принадлежности и "ужасное состояние уборных и мест общего пользования".

Камара Сику, одна из жертв, сообщила суду, что с рабочими обращались "как с рабами".

Нас поместили в заброшенное здание, без еды, без воды, без ничего - добавил Модибо Сидибе, который сказал, что рабочие находились на полях с 5:00 до 18:00.

Comite Champagne, который представляет виноградарей и шампанские дома, был истцом в судебном процессе.

Вы не играете со здоровьем и безопасностью сезонных рабочих. Мы также не играем с имиджем нашего апелласьона - заявила торговая ассоциация.

Профсоюз шампанских CGT заявил, что наказание было недостаточным.

Мы требуем снижения качества урожая в зонах, где были совершены правонарушения, чтобы его больше нельзя было использовать для производства шампанского - сказал Хосе Бланко, генеральный секретарь CGT.

Ежегодно около 120 000 сезонных рабочих привлекаются для сбора винограда, выращенного на 34 000 гектарах (84 000 акрах) в регионе Шампань.

Трудовая эксплуатация украинцев

В 2023 году четверо сборщиков винограда погибли, возможно, в результате солнечного удара после работы в условиях палящей жары.

В ноябре поставщик услуг и его руководитель предстанут перед судом по подозрению в содержании 40 украинцев в непригодных условиях.

Дополнение

россияне арестовали украинца Евгения Ильченко за ведение Telegram-канала об оккупированном Мелитополе. Его подвергали пыткам и принуждали к рабскому труду, в частности рытью траншей для российских военных.