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США не підтримали резолюцію ООН, де згадувалося вторгнення рф в Україну

Київ • УНН

 • 8518 перегляди

США проголосували проти резолюції ООН щодо співпраці з Радою Європи, яка засуджує напад росії на Україну. У резолюції згадується російська агресія та створення трибуналу.

США не підтримали резолюцію ООН, де згадувалося вторгнення рф в Україну

США проголосували проти резолюції ООН про співпрацю з Радою Європи через те, що вона засуджує напад росії на Україну. Про це йдеться у заяві місії США при ООН, пише УНН.

Деталі

Проєкт резолюції, запропонований Литвою та Люксембургом, був присвячений захисту прав людини, демократії та верховенства права.

Проти проголосували: білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Нігер, рф, Судан та США.

У резолюції кілька разів згадується російська агресія проти України. Зокрема, в Преамбулі говориться, що перед Європою стоять безпрецедентні виклики "після агресії російської федерації проти України", згадується робота зі створення спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України.

Представники російської делегації заявили, що резолюція включає "неприпустимі політизовані формулювання". США зазначили, що резолюція містить заяви, які "не сприяють просуванню до досягнення світу".

Ми впевнені, що тривале вирішення російсько-української війни має найбільше значення для членів Ради Європи, як і для США

- наголошується у документі.

Нагадаємо

У лютому 2025 року представниця США на засіданні Генасамблеї ООН Дороті Ші заявила про неможливість підтримки в ООН української резолюції щодо деескалації ситуації в Україні, наголосивши, що їх проєкт резолюції пропонує швидкий кінець конфлікту й відновлення миру між Україною та росією.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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