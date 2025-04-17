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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США не поддержали резолюцию ООН, где упоминалось вторжение рф в Украину

Киев • УНН

 • 5124 просмотра

США проголосовали против резолюции ООН о сотрудничестве с Советом Европы, которая осуждает нападение россии на Украину. В резолюции упоминается российская агрессия и создание трибунала.

США не поддержали резолюцию ООН, где упоминалось вторжение рф в Украину

США проголосовали против резолюции ООН о сотрудничестве с Советом Европы из-за того, что она осуждает нападение россии на Украину. Об этом говорится в заявлении миссии США при ООН, пишет УНН.

Детали

Проект резолюции, предложенный Литвой и Люксембургом, был посвящен защите прав человека, демократии и верховенства права.

Против проголосовали: беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Нигер, рф, Судан и США.

В резолюции несколько раз упоминается российская агрессия против Украины. В частности, в Преамбуле говорится, что перед Европой стоят беспрецедентные вызовы "после агрессии российской федерации против Украины", упоминается работа по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Представители российской делегации заявили, что резолюция включает "недопустимые политизированные формулировки". США отметили, что резолюция содержит заявления, которые "не способствуют продвижению к достижению мира".

Мы уверены, что длительное решение российско-украинской войны имеет наибольшее значение для членов Совета Европы, как и для США

- отмечается в документе.

Напомним

В феврале 2025 года представительница США на заседании Генассамблеи ООН Дороти Ши заявила о невозможности поддержки в ООН украинской резолюции по деэскалации ситуации в Украине, подчеркнув, что их проект резолюции предлагает быстрый конец конфликта и восстановление мира между Украиной и россией.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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