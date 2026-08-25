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Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше

Київ • УНН

 • 3788 перегляди

Зеленський повідомив про передачу Україні французьких комплексів Crotale, ракет до них і «трішки» ракет Patriot. Точну кількість не назвали.

Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше

Україна отримала від партнерів французькі зенітно-ракетні комплекси Crotale, а також "трішки" ракет до систем Patriot. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом, передає УНН

Ми отримали підтвердження, не буду казати від кого, кількох систем ППО Crotale і ракет до них. Також ми отримали ракети АІМ. Це для нас дуже важливо. Якщо чесно, також не буду казати від кого, ще трішки зайшло ракет Patriot. Скільки? Не можу сказати, але трішки. Треба більше

- сказав Зеленський. 

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує у вересні відвідати США та обговорити з президентом Дональдом Трампом передачу Україні додаткових ракет-перехоплювачів Patriot перед зимою. 

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Естонія
Україна