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Италия передаст Украине четыре батареи SAMP/T NG, ракеты-перехватчики и радары

Киев • УНН

 • 11990 просмотра

Италия согласовала пакет помощи с четырьмя комплексами SAMP/T NG, ракетами и семью радарами. Часть перехватчиков планируют передать до октября.

Италия передаст Украине четыре батареи SAMP/T NG, ракеты-перехватчики и радары

Правительство Италии согласовало новый пакет военной помощи Украине, в который войдут четыре батареи зенитных ракетных комплексов SAMP/T NG, ракеты-перехватчики и радары большой дальности. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на источники в итальянском правительстве, пишет УНН.

Подробности

Ожидается, что решение в ближайшее время официально закрепят в тринадцатом «Декрете о помощи» Украине. Общая стоимость нового пакета оценивается примерно в 3 млрд евро, а его финансирование планируют обеспечить через европейские кредитные программы, в частности Ukraine Support Loan.

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Основу помощи составят четыре батареи SAMP/T NG, способные перехватывать, в частности, баллистические ракеты, а также ракеты Aster 30. Кроме того, Украина должна получить семь радаров большой дальности — шесть производства французской Thales и один итальянской Leonardo.

Италия и Франция также планируют увеличить производство ракет

Договорённости стали результатом соглашения между Италией и Францией, заключённого в июле. Обе страны совместно производят комплексы SAMP/T и ракеты Aster 30.

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Часть ракет-перехватчиков Италия планирует передать Украине уже до октября. Они должны пополнить запасы боеприпасов для уже имеющихся комплексов и новых систем, которые планируют развернуть.

Отдельно Париж и Рим могут разрешить Украине производить перехватчики Aster 30 N1BT непосредственно на своей территории. Это должно уменьшить зависимость Киева от поставок готовых ракет из Европы.

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В настоящее время Украина имеет две батареи SAMP/T, переданные Италией и Францией. По данным La Repubblica, эти комплексы продемонстрировали эффективность во время боевого применения. Вместе с тем с лета 2025 года возник дефицит ракет Aster 30 из-за сокращения запасов во Франции и Италии.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял о договорённостях с Францией и Великобританией относительно передачи Украине лицензий на самостоятельное производство крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. По его словам, Киев также получил дополнительные ракеты для Patriot и других систем ПВО.

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Степан Гафтко

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