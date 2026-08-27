Італія передасть Україні чотири батареї SAMP/T NG, ракети-перехоплювачі та радари
Київ • УНН
Італія погодила пакет допомоги з чотирма SAMP/T NG, ракетами та сімома радарами. Частину перехоплювачів планують передати до жовтня.
Уряд Італії погодив новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть чотири батареї зенітно-ракетних комплексів SAMP/T NG, ракети-перехоплювачі та радари великої дальності. Про це повідомляє La Repubblica із посиланням на джерела в італійському уряді, пише УНН.
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Очікується, що рішення найближчим часом офіційно закріплять у тринадцятому "Декреті про допомогу" Україні. Загальна вартість нового пакета оцінюється приблизно у 3 млрд євро, а його фінансування планують забезпечити через європейські кредитні програми, зокрема Ukraine Support Loan.
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Основу допомоги становитимуть чотири батареї SAMP/T NG, здатні перехоплювати, зокрема, балістичні ракети, а також ракети Aster 30. Крім того, Україна має отримати сім радарів великої дальності – шість виробництва французької Thales та один італійської Leonardo.
Італія та Франція також планують збільшити виробництво ракет
Домовленості стали результатом угоди між Італією та Францією, укладеної в липні. Обидві країни спільно виробляють комплекси SAMP/T та ракети Aster 30.
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Частину ракет-перехоплювачів Італія планує передати Україні вже до жовтня. Вони мають поповнити запаси боєприпасів для вже наявних комплексів та нових систем, які планують розгорнути.
Окремо Париж і Рим можуть дозволити Україні виробляти перехоплювачі Aster 30 N1BT безпосередньо на своїй території. Це має зменшити залежність Києва від постачання готових ракет із Європи.
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Наразі Україна має дві батареї SAMP/T, передані Італією та Францією. За даними La Repubblica, ці комплекси продемонстрували ефективність під час бойового застосування. Водночас із літа 2025 року виник дефіцит ракет Aster 30 через скорочення запасів у Франції та Італії.
Також президент України Володимир Зеленський заявляв про домовленості з Францією та Великою Британією щодо передачі Україні ліцензій на самостійне виробництво крилатих ракет Storm Shadow/SCALP. За його словами, Київ також отримав додаткові ракети для Patriot та інших систем ППО.
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