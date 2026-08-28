Украина может столкнуться с нехваткой ракет для новых SAMP/T NG

Украина должна получить от Франции и Италии в общей сложности восемь новейших зенитных ракетных комплексов SAMP/T NG, однако их эффективность может ограничить нехватка ракет Aster 30 B1NT. Об этом пишет Defense Express, сообщает УНН.

Подробности

Четыре батареи SAMP/T NG Франция заказала для Украины в июле 2026 года за кредитные средства, их поставки ожидаются с 2027 года. Еще четыре комплекса, по неофициальной информации, может передать Италия в рамках военной помощи.

Италия передаст Украине четыре батареи SAMP/T NG, ракеты-перехватчики и радары

Отдельно Франция должна передать Украине две батареи обычных SAMP/T во временную аренду, которые впоследствии вернут после получения новых SAMP/T NG. В то же время ключевым ограничением для обеих версий комплексов является не количество пусковых установок, а доступность ракет Aster.

Производство ракет остается ограниченным

По данным Defense Express, точные объемы производства ракет Aster компания MBDA официально не раскрывает. В декабре 2024 года глава Главного управления вооружений Франции Эммануэль Чива сообщил, что производство ракет семейства Aster удалось увеличить до 80–100 единиц в год, а к 2028 году планируется превысить показатель в 300 ракет в год.

Зеленский: Украина получила "немного" ракет для Patriot, нужно больше

В это семейство входят Aster 15 и Aster 30. Для SAMP/T используются ракеты Aster 30, а для эффективного перехвата баллистических целей в версии SAMP/T NG предусмотрена новая Aster 30 B1NT.

Поставки Aster 30 B1NT, по данным MBDA, должны начаться только в 2027 году. В то же время в июле 2026 года Украина получила от Франции политическое согласие на развертывание лицензированного производства Aster 30, что потенциально должно помочь увеличить доступность ракет для украинских комплексов.

Запасы ракет Patriot в Европе упали до критического уровня из-за войны с Ираном — AP